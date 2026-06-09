A seleção da Espanha finalizou a sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com a marca de 30 jogos consecutivos sem derrotas no tempo regulamentar, após a vitória por 3 a 1 sobre o Peru em um amistoso disputado no Estádio Cuauhtémoc, no México.

Como a Espanha alcançou a invencibilidade?

No confronto contra a seleção peruana, a equipe comandada por Luis de la Fuente demonstrou superioridade. Os gols da Espanha foram anotados por Mikel Oyarzabal e Pedri, além de um gol contra do goleiro Pedro Gallese. O Peru descontou com Jairo Vélez.

A última derrota de La Roja foi no dia 22 de março de 2024, por 1 a 0, contra a Colômbia, na mesma Data Fifa em que enfrentou o Brasil. Na final da Nations League 2025, a Espanha foi derrotada nos pênalis por Portugal, mas empatou no tempo normal da partida por 2 a 2.

Qual o caminho da Espanha na Copa do Mundo 2026?

A Espanha chega à Copa do Mundo de 2026 com grande expectativa, sendo a atual campeã europeia e apresentando um elenco equilibrado. A equipe está no Grupo H do torneio, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A estreia da ‘La Roja‘ no Mundial está marcada para 15 de junho, quando enfrentará Cabo Verde.