Zinedine Zidane chegou mudando estruturas na seleção francesa. Anunciado como o substituto de Didier Deschamps, após 14 anos de trabalho à frente da França, o ex-meio-campista vetou a presença de câmeras e da imprensa nas chegadas dos jogadores ao CT Clairefontaine.

Nos últimos anos, a chegada dos atletas às instalações da seleção ficou conhecida quase como um “desfile de moda”. A imprensa e a própria Federação Francesa de Futebol (FFF) compartilhavam imagens dos “looks” dos jogadores, muitas vezes considerados estilosos ou diferentes.

Com Zidane, o acesso a chegada fica restrito à FFF, assim como a captação e distribuição de imagens dos convocados. Diferente do que acontecia com Deschamps, Zizou liberou zonas mistas para conversas entre jornalistas e jogadores durante a concentração.

Outra alteração será vista nesta sexta-feira, quando o novo treinador divulgará a sua primeira convocação. Agora, não terão imagens produzidas por câmeras de televisão e a captação será feita apenas pela FFF.