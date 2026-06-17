Uma das principais lideranças dentro da seleção brasileira, o defensor Danilo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 17, e elogiou Endrick. Durante sua fala, o veterano admitiu que o atacante é uma peça importante para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

“Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que temos no futebol brasileiro. É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, que queremos ter por perto. Ontem deu um chute no Nannetti (goleiro) que quase o tirou do treino”, comentou.

Além dos elogios ao atacante, Danilo relembrou da fala de Casemiro sobre o jovem às vésperas da convocação para a Copa. Na ocasião, o volante concedeu entrevista à TNT Sports e disse que Endrick ainda não era do grupo, gerando polêmica após o comentário.

“Teve a entrevista do Casemiro onde ele falou de alguma forma que possa ter dado margem para interpretação. Assim, cabe a nós se comunicar da melhor maneira e da forma mais clara possível”, disse Danilo.

No último sábado, 13, a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo e empatou em 1 a 1 contra Marrocos. Endrick, porém, sequer entrou em campo no duelo, gerando debate sobre a escolha do técnico Carlo Ancelotti.

A próxima partida da seleção brasileira será nesta sexta-feira, 19, contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. O último confronto da fase de grupos será contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.