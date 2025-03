Craques sumidos: os números de Vini e Rodrygo pela seleção

A goleada sofrida diante da Argentina foi a maior derrota da história da seleção brasileira nas Eliminatórias. O resultado, que passou por erros individuais e coletivos no sistema defensivo, também foi marcado por novas atuações apagadas de Vinicius Junior e Rodrygo, peças do ataque que deveriam ser protagonistas.

Destaques do Real Madrid, os jogadores fizeram mais uma partida ruim com a camisa canarinho. Vinicius, ainda com mais iniciativa, esbarrou em falhas técnicas e em um esquema tático desequilibrado, enquanto o camisa 10 deixou o campo ainda no intervalo.

Um dos melhores do mundo na temporada, Rodrygo teve 27 ações com bola nos 45 minutos inicia do clássico. Sem nenhum drible certo, nenhuma finalização ou passe decisivo, ainda perdeu a posse da bola três vezes, segundo o Sofascore.

Vini, por sua vez, preso na ponta-esquerda, ainda teve eficiência em dribles (acertou os sete que tentou). Contudo, perdeu a posse 15 vezes, errou todos seus três cruzamentos tentados e sequer realizou uma ação defensiva, evidenciando a pressão desajustada e descoordenada do time de Dorival.

As peças eram cotadas como lideranças técnicas após a era de Neymar – que não está saudável para uma data Fifa desde outubro. No entanto, não apenas na partida, a dupla do Real Madrid tem números ruins desde que estrearam pela seleção.

Vinicius tem apenas seis gols e seis assistências em 39 partidas. Rodrygo, por sua vez, tem sete tentos e um passe para gol em 33 jogos feitos.

Ao longo da partida, a dupla bateu boca com o meia Leandro Paredes, da Roma. Rodrygo disse que o rival era “muito ruim”, e ouviu de volta que “tenho uma Copa do Mundo e duas Copas América. Você, zero”. Vinicius Junior também foi flagrado dizendo ter dois títulos de Champions League aos adversários.