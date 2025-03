Classificada à Copa, Argentina goleia o Brasil e pressiona Dorival

A Argentina fez valer a condição de campeã do mundo e não tomou conhecimento do Brasil, em goleada por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 25.

Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giovanni Simeone marcaram os gols que deixaram o técnico Dorival Júnior com o cargo ameaçado. Matheus Cunha descontou para a seleção brasileira, que foi amplamente dominada e sofreu quatro gols em um jogo de Eliminatórias pela primeira vez em sua história.

Como ficou a classificação das Eliminatórias

Antes mesmo de a bola rolar, a seleção argentina já havia garantido sua classificação para o próximo Mundial. Com a vitória desta noite, a Albiceleste chegou a 31 pontos, na liderança isolada da competição. O Brasil, com 21, é o quarto colocado, com apenas um ponto a mais que Colômbia, sexta colocada e última com vaga direta ao Mundial.

Como foi Argentina 4 x 1 Brasil

Nem mesmo a ausência dos craques de cada time, Lionel Messi e Neymar, lesionados, fez diminuir a importância e a tensão do clássico. Dias antes do duelo, o atacante Raphinha apimentou a partida ao prometer “porrada neles”, em entrevista ao ex-jogador Romário. Em campo, o jogador do Barcelona produziu pouquíssimo.

Com seis mudanças em relação ao time titular na vitória sobre a Colômbia em Brasília (Bento, Wesley, Murillo, André, Joelinton e Matheus Cunha), o Brasil começou o jogo desconcentrado e levou o primeiro gol logo aos quatro minutos.

O ex-botafoguense Almada iludiu a marcação pelo lado esquerdo e passou para Julián Álvarez, que levou a melhor nas divididas com Arana e Murillo e tocou por entre as pernas de Bento para fazer explodir o Monumental.

O segundo saiu aos 12 minutos, em jogada de pé em pé da Argentina. Molina recebeu com espaço dentro pela direita, cruzou e a bola sobrou para Enzo Fernández ampliar. À esta altura, a torcida argentina já gritava olé.

O Brasil aproveitou uma das raras falhas dos anfitriões aos 26 minutos, quando Matheus Cunha tomou a bola de Romero e bateu firme, sem chances para Dibu Martínez. Muito bem marcados, Vini Jr. e Raphinha tentaram entrar no jogo, mas sofreram com a truculência adversária.

Aos 37 minutos, a Argentina chegou ao terceiro em mais uma bela jogada de Enzo Fernández, que deu belo passe nas costas da zaga para Mac Allister antecipar Bento e mandar para as redes. O primeiro tempo terminou com bate-boca e confusão entre as equipes.

Na segunda etapa, Dorival promoveu logo três mudanças na seleção com as entradas de Léo Ortiz, João Gomes e Endrick nas vagas de Murillo, Joelinton e Rodrygo. As mudanças não surtiram efeito e a Argentina seguiu dominando. Álvarez por pouco não encobriu Bento e marcou seu segundo.

O tento que selou a goleada saiu aos 26 minutos, em mais uma bobeada da defesa. Tagliafico avançou pela esquerda e cruzou; Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone, ganhou de Marquinhos e Arana e fuzilou a meta de Bento.

O Brasil ainda levou perigo em cobrança de falta de Raphinha que roçou o travessão de Dibu, e a Argentina só não chegou ao quinto porque Bento fez bela defesa em chute de Paredes. O jogo terminou com gritos de olé e aplausos entusiasmados dos argentinos.

Próximos jogos

Os dois times têm compromissos difíceis pelas Eliminatórias na Data Fifa de junho. O Brasil volta à campo pelas Eliminatórias no dia 4 de junho, fora de casa, diante do Equador. Cinco dias depois, a equipe recebe o Paraguai.

Já a Argentina, já classificada, visita o Chile em 4 de junho e recebe a Colômbia no dia 9.

4/6 – Equador x Brasil e Chile x Argentina

9/6 – Brasil x Paraguai e Argentina x Colômbia

Os lances de Argentina x Brasil:



