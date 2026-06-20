Principal destaque da seleção brasileira na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, Vinícius Júnior foi eleito o craque da partida e ampliou seus números em Copas do Mundo. O atacante marcou um gol e deu uma assistência, chegando a duas bolas na rede e dois passes para gol em dois jogos no Mundial de 2026.

Com o desempenho, Vini Jr. passou a ter participação direta em todos os gols do Brasil na competição até aqui. Na estreia, contra o Marrocos, ele já havia marcado um golaço, o tento solitário brasileiro no empate por 1 a 1 em Nova Jérsei. Seus números gerais pela canarinho são de 51 partidas e 20 participações em gols (11 gols, 9 assistências).

Somando as edições de 2022 e 2026, o camisa 7 agora contabiliza seis participações em gols em Copas, números superiores aos de Ronaldinho Gaúcho (que também disputou dois mundiais: 2002 e 2006).