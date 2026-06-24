A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começa nesta quarta-feira, 24, e termina no próximo sábado, 27. Ao final, os dois melhores colocados de cada grupo avançam ao mata-mata, enquanto os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam.

Mas, afinal, quais são os critérios de desempate da Fifa no caso de igualdade de pontos?

1º critério – Confronto direto

O primeiro critério definido pela Fifa para a Copa do Mundo considera os pontos conquistados nas partidas entre as seleções que empataram na classificação do grupo.

2º critério – Desempenho geral

A partir deste critério, o desempate começa a valer com base nos números das seleções durante a campanha geral da fase de grupos da Copa, ou seja, considerando os três jogos. A regra é dividida em três normas menores na seguinte ordem:

Saldo de gols geral

Total de gols marcados

Fair play – leva em conta os cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos atletas e comissão técnica

3º critério – Ranking da Fifa

Se o empate persistir após a aplicação dos critérios anteriores, a próxima etapa é baseada no ranking da Fifa. Essa regra estabelece que o melhor colocado na lista mais recente da entidade se classifique ao mata-mata.

E os terceiros colocados?

No torneio deste ano, uma das principais novidades é a classificação dos oito melhores terceiros colocados ao mata-mata da Copa. Para tal, a Fifa estabeleceu os seguintes critérios de desempate nesta ordem: