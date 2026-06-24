A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começa nesta quarta-feira, 24, e termina no próximo sábado, 27. Ao final, os dois melhores colocados de cada grupo avançam ao mata-mata, enquanto os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam.
Mas, afinal, quais são os critérios de desempate da Fifa no caso de igualdade de pontos?
1º critério – Confronto direto
O primeiro critério definido pela Fifa para a Copa do Mundo considera os pontos conquistados nas partidas entre as seleções que empataram na classificação do grupo.
2º critério – Desempenho geral
A partir deste critério, o desempate começa a valer com base nos números das seleções durante a campanha geral da fase de grupos da Copa, ou seja, considerando os três jogos. A regra é dividida em três normas menores na seguinte ordem:
- Saldo de gols geral
- Total de gols marcados
- Fair play – leva em conta os cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos atletas e comissão técnica
3º critério – Ranking da Fifa
Se o empate persistir após a aplicação dos critérios anteriores, a próxima etapa é baseada no ranking da Fifa. Essa regra estabelece que o melhor colocado na lista mais recente da entidade se classifique ao mata-mata.
E os terceiros colocados?
No torneio deste ano, uma das principais novidades é a classificação dos oito melhores terceiros colocados ao mata-mata da Copa. Para tal, a Fifa estabeleceu os seguintes critérios de desempate nesta ordem:
- Pontos conquistados nas partidas do grupo
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica
- Posição no Ranking da Fifa mais recente