A Copa do Mundo de 2026 igualou, nesta quinta-feira, 18, o número de expulsões da edição de 2022, conforme levantado pelo ge. Apesar do torneio ainda estar na segunda rodada, o Mundial deste ano já atingiu a marca de quatro cartões vermelhos.

Na partida de estreia da Copa, o México derrotou a África do Sul por 2 a 0, mas o duelo ficou marcado pela quantidade de expulsões. Ao longo do jogo, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio aplicou cartão vermelho aos sul-africanos Sithole e Zwane e ao mexicano Montes.

Nesta quinta-feira, 18, o árbitro português João Pinheiro expulsou o zagueiro Tarik Muharemović, da Bósnia e Herzegovina, na vitória da Suíça contra os bósnios por 4 a 1. Com isso, o número de expulsões igualou o da Copa do Catar.

Além dos atletas, membros da comissão técnica também foram expulsos na Copa do Mundo de 2026. O técnico Paulo Bento, da Coreia do Sul, e o auxiliar Mario Mandžukić, da Croácia, receberam cartão vermelho na primeira rodada do torneio.

Edições que tiveram mais expulsões na história das Copas

  • 2006: 26
  • 1998: 21
  • 2010: 17
  • 1990: 16
  • 2002: 16
  • 1994: 13
  • 2014: 10
  • 1986: 7
  • 1974: 5
  • 1982: 5
  • 2022: 4
  • 2026: 4
  • 2018: 3
  • 1978: 2

Fonte: ge