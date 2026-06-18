A Copa do Mundo de 2026 igualou, nesta quinta-feira, 18, o número de expulsões da edição de 2022, conforme levantado pelo ge. Apesar do torneio ainda estar na segunda rodada, o Mundial deste ano já atingiu a marca de quatro cartões vermelhos.
Na partida de estreia da Copa, o México derrotou a África do Sul por 2 a 0, mas o duelo ficou marcado pela quantidade de expulsões. Ao longo do jogo, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio aplicou cartão vermelho aos sul-africanos Sithole e Zwane e ao mexicano Montes.
Nesta quinta-feira, 18, o árbitro português João Pinheiro expulsou o zagueiro Tarik Muharemović, da Bósnia e Herzegovina, na vitória da Suíça contra os bósnios por 4 a 1. Com isso, o número de expulsões igualou o da Copa do Catar.
Além dos atletas, membros da comissão técnica também foram expulsos na Copa do Mundo de 2026. O técnico Paulo Bento, da Coreia do Sul, e o auxiliar Mario Mandžukić, da Croácia, receberam cartão vermelho na primeira rodada do torneio.
Edições que tiveram mais expulsões na história das Copas
- 2006: 26
- 1998: 21
- 2010: 17
- 1990: 16
- 2002: 16
- 1994: 13
- 2014: 10
- 1986: 7
- 1974: 5
- 1982: 5
- 2022: 4
- 2026: 4
- 2018: 3
- 1978: 2
Fonte: ge