Com o fim da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, a Fifa elegeu os melhores atletas do torneio até o momento. Dentre os melhores jogadores ofensivos, Lionel Messi está na liderança. O capitão da Argentina marcou três gols na vitória por 3 a 0 contra a Argélia na última terça-feira, 16.
Quem ocupa a segunda colocação é o atacante Elijah Just, da Nova Zelândia, que marcou dois gols no empate de sua seleção com o Irã por 2 a 2. Kylian Mbappé, da França, registrou duas bolas na rede na vitória por 3 a 1 contra Senegal e fecha o pódio. O brasileiro Vini Jr. ocupa a nona colocação no ranking.
Além da categoria de ataque, a Fifa também elegeu os melhores atletas defensivos e criativos. Na defesa, o zagueiro Derek Cornelius, do Canadá, ocupa a liderança, com 7,28 pontos. Já na criatividade, o lateral Ramin Rezaeian, do Irã, é o líder, com 8,23 pontos.
Como funciona o Power Ranking da Fifa?
A Fifa utilizou dados de desempenho dos jogadores coletados durante os jogos da primeira rodada para produzir o ranking. Os atletas de linha receberam uma pontuação de 0 a 10 nas categorias de ataque, defesa e criatividade. Já os goleiros foram avaliados com base em posse de bola e defesa do gol.
Conforme informado pela entidade, a lista será atualizada após cada partida.
Top 10 do ranking de melhores jogadores ofensivos
- Lionel Messi (Argentina) – 8,12
- Elijah Just (Nova Zelândia) – 7,87
- Kylian Mbappé (França) – 7,51
- Yasin Ayari (Suécia) – 7,47
- Harry Kane (Inglaterra) – 7,17
- Erling Haaland (Noruega) – 6,97
- Amad Diallo (Costa do Marfim) – 6,97
- Alexander Isak (Suécia) – 6,96
- Vini Jr. (Brasil) – 6,96
- Luis Díaz (Colômbia) – 6,9
Top 10 do ranking de melhores jogadores defensivos
- Derek Cornelius (Canadá) – 7,28
- Nikola Katić (Bósnia e Herzegovina) – 7,1
- Tarik Muharemović (Bósnia e Herzegovina) – 7,05
- Xaver Schlager (Áustria) – 6,95
- Tyler Adams (Estados Unidos) – 6,85
- Sidny Lopes (Cabo Verde) – 6,7
- Amar Dedić (Bósnia e Herzegovina) – 6,65
- Jesus Gallardo (México) – 6,64
- Willy Semedo (Cabo Verde) – 6,64
- Alessandro Circati (Austrália) – 6,64
Top 10 do ranking de melhores jogadores criativos
- Ramin Rezaeian (Irã) – 8,23
- Michael Olise (França) – 7,44
- Florian Wirtz (Alemanha) – 7,34
- Kang-in Lee (Coreia do Sul) – 7,33
- Julio Enciso (Paraguai) – 7,31
- Ryan Gravenberch (Holanda) – 7,27
- Bukayo Saka (Inglaterra) – 7,24
- Amad Diallo (Costa do Marfim) – 7,23
- Brahim Díaz (Marrocos) – 7,23
- Mohamed Salah (Egito) – 7,23