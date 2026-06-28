A Argentina encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo 2026 com chave de ouro. Na noite deste sábado (27), no AT&T Stadium, em Arlington, a Albiceleste confirmou seu favoritismo ao vencer a Jordânia por 3 a 1. Mesmo poupando titulares no início, a equipe sul-americana dominou as ações, manteve o aproveitamento de 100% no Grupo J e viu Lionel Messi sair do banco para deixar sua marca e ampliar seu recorde histórico no torneio.

Controle absoluto e vantagem construída cedo

Com a classificação e o primeiro lugar já garantidos, o técnico Lionel Scaloni optou por iniciar a partida com uma formação alternativa. No entanto, a diferença técnica ficou evidente desde os primeiros minutos. Aos 18, Giovani Lo Celso abriu o placar com uma cobrança de falta magistral de perna canhota.

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A pressão continuou e, após Lautaro Martínez carimbar o travessão e Julián Álvarez parar em grande defesa do goleiro Abulaila, o VAR assinalou pênalti sobre Álvarez. Aos 30 minutos, Lautaro cobrou com categoria, deslocou o arqueiro e ampliou o marcador.

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Susto asiático e o brilho do camisa 10

Na volta para o segundo tempo, a Jordânia tentou uma sobrevida com a entrada de Al-Tamari. Após Lautaro acertar o travessão novamente, os asiáticos responderam rápido. Aos 9 minutos, Al-Tamari aproveitou passe dentro da área e diminuiu o placar, dando esperanças à sua seleção.

A resposta argentina veio do banco de reservas. Aos 13 minutos, Lionel Messi entrou em campo para delírio dos mais de 70 mil torcedores presentes. O craque precisou de pouco tempo para resolver. Aos 34 minutos, em cobrança de falta na entrada da área, Messi bateu rasteiro, por baixo da barreira, enganando o goleiro para fazer o terceiro da Argentina.

Foco no mata-mata

O gol de Messi não apenas selou a vitória por 3 a 1, mas também o isolou ainda mais como artilheiro histórico das Copas, chegando a 19 gols no total — sendo seis apenas nesta edição. Com o resultado, a Jordânia se despede do Mundial sem pontuar. Já a Argentina avança com moral inabalável e agora foca no primeiro mata-mata da competição, onde enfrentará a estreante seleção de Cabo Verde.

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