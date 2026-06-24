A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 terminou, as situações nos grupos mudaram e o Power Ranking da Fifa também. A lista da entidade classifica os melhores atletas do torneio nas categorias de ataque, criatividade e defesa, com base em uma pontuação de 0 a 10.
Ataque
Nesta categoria, quem assumiu a liderança foi o alemão Deniz Undav, herói na vitória de sua seleção contra a Costa do Marfim, por 2 a 1, após marcar dois gols. Com três bolas na rede em dois jogos, o centroavante registrou uma pontuação de 8,93 e ultrapassou o argentino Lionel Messi.
Mesmo com a artilharia da edição de 2026 e da história da Copa do Mundo, Messi caiu uma posição e agora figura na segunda colocação, com 8,36 pontos. Quem fecha o pódio é o francês Kylian Mbappé, com 8,08 pontos e quatro gols na Copa.
O único brasileiro no top 10 é o atacante Vini Jr., que soma 7,17 pontos e ocupa a quinta colocação nesta categoria. Até o momento, o atleta anotou dois gols e uma assistência na Copa do Mundo deste ano.
- Deniz Undav (Alemanha) – 8,93
- Lionel Messi (Argentina) – 8,36
- Kylian Mbappé (França) – 8,08
- Erling Haaland (Noruega) – 7,25
- Vini Jr. (Brasil) – 7,17
- Crysencio Summerville (Holanda) – 7,16
- Maxi Araujo (Uruguai) – 6,91
- Cyle Larin (Canadá) – 6,88
- Elijah Just (Nova Zelândia) – 6,85
- Brian Brobbey (Holanda) – 6,69
Criatividade
Assim como no ataque, há uma nova liderança na categoria de criatividade. O francês Michael Olise, líder em assistências no torneio, com três, assumiu a primeira colocação, com 8,13 pontos. Em seguida, o paraguaio Julio Enciso ocupa a vice-liderança, com 7,84 pontos, enquanto o marroquino Brahim Díaz fecha o pódio, com 7,51.
- Michael Olise (França) – 8,13
- Julio Enciso (Paraguai) – 7,84
- Brahim Díaz (Marrocos) – 7,51
- Mohamed Salah (Egito) – 7,48
- Alexander Isak (Suécia) – 7,25
- Ramin Rezaeian (Irã) – 7,19
- Lamine Yamal (Espanha) – 7,19
- Florian Wirtz (Alemanha) – 7,18
- Nicolas Pépé (Costa do Marfim) – 7,16
- Ryan Gravenberch (Holanda) – 7,13
Defesa
Diferente das outras categorias, a classe de defesa segue sob a liderança do canadense Derek Cornelius, que ocupa a primeira colocação com 7,5 pontos. Em seguida, o belga Brandon Mechele figura na vice-liderança, com 7,35 pontos, enquanto o cabo-verdiano Pico Lopes é o terceiro colocado, com 7,2.
- Derek Cornelius (Canadá) – 7,5
- Brandon Mechele (Bélgica) – 7,35
- Pico Lopes (Cabo Verde) – 7,2
- Ismail Yüksek (Turquia) – 7,15
- Tyler Adams (Estados Unidos) – 7,11
- Felix Nmecha (Alemanha) – 6,99
- Chris Richards (Estados Unidos) – 6,94
- Nikola Katić (Bósnia e Herzegovina) – 6,9
- Cristian Romero (Argentina) – 6,84
- Jesús Gallardo (México) – 6,83