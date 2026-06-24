A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 terminou, as situações nos grupos mudaram e o Power Ranking da Fifa também. A lista da entidade classifica os melhores atletas do torneio nas categorias de ataque, criatividade e defesa, com base em uma pontuação de 0 a 10.

Ataque

Nesta categoria, quem assumiu a liderança foi o alemão Deniz Undav, herói na vitória de sua seleção contra a Costa do Marfim, por 2 a 1, após marcar dois gols. Com três bolas na rede em dois jogos, o centroavante registrou uma pontuação de 8,93 e ultrapassou o argentino Lionel Messi.

Mesmo com a artilharia da edição de 2026 e da história da Copa do Mundo, Messi caiu uma posição e agora figura na segunda colocação, com 8,36 pontos. Quem fecha o pódio é o francês Kylian Mbappé, com 8,08 pontos e quatro gols na Copa.

O único brasileiro no top 10 é o atacante Vini Jr., que soma 7,17 pontos e ocupa a quinta colocação nesta categoria.  Até o momento, o atleta anotou dois gols e uma assistência na Copa do Mundo deste ano.

  1. Deniz Undav (Alemanha) – 8,93
  2. Lionel Messi (Argentina) – 8,36
  3. Kylian Mbappé (França) – 8,08
  4. Erling Haaland (Noruega) – 7,25
  5. Vini Jr. (Brasil) – 7,17
  6. Crysencio Summerville (Holanda) – 7,16
  7. Maxi Araujo (Uruguai) – 6,91
  8. Cyle Larin (Canadá) – 6,88
  9. Elijah Just (Nova Zelândia) – 6,85
  10. Brian Brobbey (Holanda) – 6,69

Criatividade

Assim como no ataque, há uma nova liderança na categoria de criatividade. O francês Michael Olise, líder em assistências no torneio, com três, assumiu a primeira colocação, com 8,13 pontos. Em seguida, o paraguaio Julio Enciso ocupa a vice-liderança, com 7,84 pontos, enquanto o marroquino Brahim Díaz fecha o pódio, com 7,51.

  1. Michael Olise (França) – 8,13
  2. Julio Enciso (Paraguai) – 7,84
  3. Brahim Díaz (Marrocos) – 7,51
  4. Mohamed Salah (Egito) – 7,48
  5. Alexander Isak (Suécia) – 7,25
  6. Ramin Rezaeian (Irã) – 7,19
  7. Lamine Yamal (Espanha) – 7,19
  8. Florian Wirtz (Alemanha) – 7,18
  9. Nicolas Pépé (Costa do Marfim) – 7,16
  10. Ryan Gravenberch (Holanda) – 7,13

Defesa

Diferente das outras categorias, a classe de defesa segue sob a liderança do canadense Derek Cornelius, que ocupa a primeira colocação com 7,5 pontos. Em seguida, o belga Brandon Mechele figura na vice-liderança, com 7,35 pontos, enquanto o cabo-verdiano Pico Lopes é o terceiro colocado, com 7,2.

  1. Derek Cornelius (Canadá) – 7,5
  2. Brandon Mechele (Bélgica) – 7,35
  3. Pico Lopes (Cabo Verde) – 7,2
  4. Ismail Yüksek (Turquia) – 7,15
  5. Tyler Adams (Estados Unidos) – 7,11
  6. Felix Nmecha (Alemanha) – 6,99
  7. Chris Richards (Estados Unidos) – 6,94
  8. Nikola Katić (Bósnia e Herzegovina) – 6,9
  9. Cristian Romero (Argentina) – 6,84
  10. Jesús Gallardo (México) – 6,83