A camisa número 10 utilizada por Pelé na histórica final da Copa do Mundo de 1958, quando a seleção brasileira conquistou seu primeiro título mundial, será leiloada em Nova York pela renomada casa Sotheby’s. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 2, e a peça é avaliada em mais de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões), conforme destacou a Folha de S. Paulo.

O valor histórico da peça

A camisa azul foi vestida por Pelé, então com apenas 17 anos, na vitória do Brasil por 5 a 2 sobre a seleção sueca, país anfitrião do torneio. Naquela partida decisiva, Pelé marcou dois dos cinco gols brasileiros, consolidando-se como o jogador mais jovem a disputar e balançar as redes em uma final de Copa do Mundo.

A Sotheby’s exibirá a peça ao público a partir de 1º de julho, em sua nova sede no Breuer Building, em Manhattan. Os lances para o leilão online estarão abertos de 29 de junho a 16 de julho, conforme informou a apuração.

Jornada da camisa icônica

Após a conquista do Mundial de 1958, Pelé presenteou a camisa ao seu companheiro de seleção, Edvaldo Alves de Santa Rosa, conhecido como Dida. A família de Dida manteve a relíquia guardada por décadas em Maceió, Alagoas. Em 1993, a peça foi doada a um museu e, posteriormente, leiloada em 2004, quando foi adquirida pelo atual proprietário.

Destaque em The Beautiful Game

O leilão da camisa de Pelé integra o evento The Beautiful Game, organizado pela Sotheby’s para celebrar objetos significativos da história do futebol. Além da camisa de Pelé, o evento incluirá outros itens de grande valor, como a braçadeira utilizada por Diego Maradona na famosa partida da “Mão de Deus” e peças usadas por Lionel Messi em jogos.