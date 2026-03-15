A PLACAR de março de 2026 já está disponível, com uma edição especialíssima de colecionador, na qual elegemos 100 maiores jogadores de todos os tempos, em uma votação com 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros. A coroa seguiu com Pelé, mas outros craques protagonizaram boas disputas nas prateleiras abaixo.

A edição 1533 de PLACAR, já pode ser adquirida em versão digital em nosso app e física nas bancas de todo o país e em nossa loja no Mercado Livre.

Todas as posições foram contempladas. Se o top 10 é formado por nove jogadores de ataque (Beckenbauer foi o intruso), a lista geral conta com 19 defensores (entre zagueiros e laterais) e seis goleiros: o soviético Yashin, os alemães Neuer e Maier, os italianos Buffon e Zoff e o representante brasileiro, Rogério Ceni.

Defensores e goleiros na lista dos 100 Maiores de PLACAR

7º – Beckenbauer (Alemanha)
21º – Yashin (Rússia)
28º – Maldini (Itália)
30º – Baresi (Itália)
31º – Nilton Santos (Brasil)
32º – Neuer (Alemanha)
34º – Carlos Alberto Torres (Brasil)
38º – Passarella (Argentina)
42º – Bobby Moore (Inglaterra)
44º – Breitner (Alemanha)
47º – Domingos da Guia (Brasil)
48º – Dino Zoff (Itália)
56º – Buffon (Itália)
58º – Djalma Santos (Brasil)
61º – Roberto Carlos (Brasil)
69º – Sepp Maier (Alemanha)
70º – Scireia (Itália)
72º – Sergio Ramos (Espanha)
73º – Facchetti (Itália)
76º – Figueroa (Chile)
87º – Cannavaro (Itália)
91º – Lahm (Alemanha)
95º – Júnior (Brasil)
99º – Thiago Silva (Brasil)
100º – Rogério Ceni (Brasil)

A revista esportiva do Brasil fez justiça ao legado de craques que dificilmente transitam por listas estrangeiras, em razão do compreensível desconhecimento de uma época em preto e branco. O mais velho de nosso top 100 é El Tigre Friedenreich, primeiro grande ídolo do futebol nacional, nascido em 1892, seguido pelo italiano Giuseppe Meazza (1910), pelos brasileiros Domingos da Guia (1912) e Leônidas da Silva (1913), pelo britânico Stanley Matthews (1915) e pelo uruguaio Obdulio Varela (1917).