Os 100 Maiores de PLACAR: lista tem 19 defensores e 6 goleiros

Início / Placar Os 100 Maiores de PLACAR: lista tem 19 defensores e 6 goleiros Rogério Ceni é o representante brasileiro entre os goleiros da eleição dos 100 Maiores de Todos os Tempos; garanta sua edição de colecionador Por Luiz Felipe Castro 8 min de leitura 15/03/2026 • 08:00

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Sem tempo? Leia o resumo

Morre Didi, lendário barbeiro de Pelé por mais de 60 anos

Ademir de Menezes e Zizinho (ambos nascidos em 1921) e Djalma Santos (1929) são outras lendas brasileiras homenageadas. No sentido inverso, a nova lista conta com 12 jogadores em atividade: Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar, Modric, Neuer, Di María, Luis Suárez, Sergio Ramos, Salah, Vinicius Junior e Thiago Silva.

O Brasil foi, com sobras, o país como mais representantes (29), seguido por Itália e Alemanha (12 cada uma), Argentina (9), França (6), Espanha (5), Holanda e Uruguai (4), Hungria e Inglaterra (3) e Portugal (2).

Carta ao Leitor: É claro que tem debate

De forma espirituosa, com a genialidade de sempre, Pelé costumava responder assim a quem ousasse compará-lo a um argentino: “Primeiro eles têm de decidir quem é o melhor entre eles, se Di Stéfano, Sívori, Maradona ou Messi, para depois tentar competir comigo”. Só que a briga entre os hermanos parece ter sido resolvida e, gostemos ou não, o debate deixou de ser heresia, se é que um dia foi, depois da Copa do Catar, quando Lionel Messi implodiu o único senão de sua carreira. É craque, gênio, multirrecordista… e campeão do mundo. Pelé, Messi, Maradona, Cruyff, Cristiano Ronaldo e outras feras sentam-se à mesa que bem entenderem. Ofereçamos, então, um delicioso papo de boteco.

Nossa redação se deu conta, em um habitual passeio pelos 56 anos de acervo, de que já era hora de mexer nesse vespeiro e renovar nossa lista de maiorais. A última grande eleição do tipo havia sido em 1999, quando elencamos os 100 Craques do Século. Daquela vez, os jornalistas da casa debateram entre si para chegar ao veredito final. Repetimos a dose em 2026, capitaneados por Rodolfo Rodrigues, que elaborou uma lista larga com cerca de 150 nomes, levantou as estatísticas e comprou boas brigas com os colegas até fecharmos a relação centenária. Mas o top 10 merecia um júri mais amplo.

Ouvimos 40 jornalistas, da casa e de fora, brasileiros e estrangeiros, até chegar à seleção que você tem em mãos. Alguns deles visitaram o estúdio da PLACAR TV, em São Paulo, e gravaram seus depoimentos em vídeo. Os papos comandados pelo repórter André Avelar estarão disponíveis no YouTube e em nossas outras redes sociais ao longo deste mês. “Dá até dor na consciência por deixar alguns nomes de fora. É o que sempre digo: antes de reclamar das ausências, pense em quem você tiraria do meu time para colocar quem você quer. Não há espaço para todos”, diz Celso Unzelte, um dos editores da edição de 1999.

“Minha lista mudou bastante, e fico até surpreso comigo mesmo por ter conseguido admitir personagens novos em meu coração”, complementa Sérgio Xavier Filho, o diretor de redação da época. Vinte e sete anos atrás, o perfil de Pelé, o número 1, questionava: “Alguém tem alguma dúvida?”. A revista esportiva do Brasil começou a pensar no caso em uma corajosa edição de maio de 2012, cuja chamada de capa, “duelo dos deuses”, era acompanhada da constatação: “Pela primeira vez na história surge um jogador cujos feitos tornam possível uma comparação com Pelé”. Naquele tempo, Messi estava bem distante do Rei em todas as estatísticas. Mas seu nível de jogo não parava de subir e, como previu PLACAR, La Pulga teve uma trajetória mais longeva. A estimativa era de que o então ídolo do Barcelona pudesse alcançar o maior de todos em gols oficiais aos 37 anos. Pois ele o fez aos 34.

“Não concordo com essa coisa de que em Pelé não se mexe, que não podemos comparar com ninguém. Na Argentina, faziam o mesmo com Maradona. Não devemos tapar os olhos e ouvidos para essa discussão”, avaliou Gian Oddi, autor da reportagem de 2012. “Estamos falando de jogadores de futebol, não de deuses ou mitos, ainda que a mitificação de alguns nomes seja importante nesse debate. Realmente acredito que exista uma briga parelha”, completa o ex-placariano, mais um dos 40 eleitores. “Pelé é o número 1, sem dúvida nenhuma, e topo

qualquer briga com quem disser o contrário”, discorda Sérgio Xavier. 7

Todos concordam, porém, que interditar o debate não é o caminho mais inteligente. Pelé, que pendurou as chuteiras em Nova York, 26 anos antes da estreia do argentino pelo Barça, não é mais unanimidade, haja vista as recentes listas mundo afora. A revista britânica Four Four Two causou controvérsia em 2022 ao colocar o Rei em quarto lugar, com Messi, Maradona e CR7 no pódio. A presença de George Best em sétimo (alerta de spoiler: na nossa, o norte-irlandês foi o 25º) escancara que doses de protecionismo e imediatismo são inevitáveis.

No ano seguinte, a FFT refez suas contas, mas manteve o ídolo do Santos atrás de Messi, em segundo. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) soltou sua lista em 2025, na mesma ordem. Até para preservar o legado real, precisamos falar sobre – e contextualizar devidamente – os feitos de Pelé, que fez tudo que os outros gênios fizeram, só que antes e mais vezes.

Há outros 98 nomes passíveis de discussão nas próximas páginas, sem falar em quem ficou de fora. Tentamos mesclar épocas, posições,

estilos e nacionalidades e fazer justiça à biografia de ídolos, com estatísticas e curiosidades. Da última vez, Sérgio Xavier sofreu com

as “cartas-bombas” que chegaram à redação para protestar contra nossas escolhas: “É impossível satisfazer a todos nesse tipo de edição”.