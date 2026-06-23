O meio-campista Bruno Fernandes voltou a destacar a importância de Cristiano Ronaldo para a seleção de Portugal. Responsável pela assistência para o segundo gol marcado pelo atacante na vitória por 5 a 0 diante do Uzbequistão nesta terça-feira, 23, no NRG Stadium, o camisa 8 disse que o jogador, criticado durante a última semana, ainda tem um papel fundamental na equipe comandada por Roberto Martínez.

“O Cristiano vive de gols e nós precisamos do Cristiano para marcar gols. Sabemos perfeitamente que é o maior goleador de sempre, alguém faminto por gols. E é isso o que ele dá à nossa seleção. O que nós temos que fazer é tentar servi-lo ao máximo. E não só o Cristiano, obviamente, mas sendo ele a nossa referência máxima temos que tentar criar situações, algo que não conseguimos fazer no primeiro jogo. Não por falta de tentativas, mas por algum nervosismo de não querer perder a bola, de controlar mais o jogo”, disse o jogador.

“Hoje fomos mais intensos com a bola, fomos um pouco mais diretos, encontramos dinâmicas diferentes. O Congo não nos pressionou tanto como o Uzbequistão fez hoje e isso muda muito a dinâmica do jogo. E a questão de o Uzbequistão pressionar, abriu espaços, criou os espaços e faz com que haja mais gols”, completou.

Os gols marcados por CR7 quebraram um incômodo jejum de oito meses ou quatro jogos do atacante sem balançar as redes pela sua seleção – o pior desempenho dele pelo time em dois anos – e também estabeleceu recordes.

Agora, é o primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). De quebra, ainda superou Eusébio como o maior artilheiro de Portugal em Copas, com dez gols.

Apagado na estreia diante do Congo, Cristiano Ronaldo virou alvo de questionamentos por parte da crítica, com sua titularidade posta em xeque.

Ele ainda entrou “mordido” pelos elogios aos desempenhos de estrelas como Lionel Messi e Kylian Mbappé – responsáveis por cinco e quatro gols nesta edição de Copa do Mundo, respectivamente.

Portugal agora volta a jogar no próximo sábado, 27, diante da Colômbia, em Miami. A partida deve definir a primeira colocação do grupo.

“O jogo de hoje não foi uma resposta. Como em todos os jogos, nós queríamos ganhar. E não temos que responder a ninguém. Claro que Cristiano é o nome mais forte do nosso grupo, mas vamos entrar para esse jogo como entramos hoje. Também vamos encontrar a Colômbia com uma grande mentalidade vencedora e de querer ganhar”, concluiu.