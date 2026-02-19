A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira, 19, que a seleção brasileira terá o Egito como seu último adversário antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. O confronto amistoso acontecerá no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland, casa do Cleveland Browns da NFL.

O duelo é estratégico para o técnico Carlo Ancelotti, servindo como o teste final para ajustar a equipe que enfrentará o Marrocos no dia 13 de junho, em New Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do torneio.

O Egito é o maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, mas tem histórico amplamente desfavorável contra o Brasil. Em seis partidas disputadas desde 1960, a seleção brasileira venceu todas.

O encontro mais relevante ocorreu na Copa das Confederações de 2009, onde o Brasil venceu por 4 a 3. O último amistoso entre os país foi em 2011, com vitória brasileira por 2 a 0.

O Egito, também está classificado para o Mundial, no Grupo G, e além de ter a experiência de Mohamed Sala, aposta em nomes em ascensão como Omar Marmoush e Mostafa Mohamed. Do lado brasileiro, Ancelotti dará ritmo ao que pensa como time ideal para a estreia.

Amistosos da seleção brasileira

A agenda da seleção brasileira tem um compromisso para o próximo 16 de março. A data é quando o técnico Carlo Ancelotti fará os dois últimos amistosos, nos Estados Unidos, antes da convocação para a Copa do Mundo.

A seleção brasileira enfrentará a França, em Boston, no dia 26; quatro dias depois, terá pela frente a Croácia, em Orlando. A convocação final para a Copa do Mundo será em 19 de maio.

Agenda da seleção brasileira

16/3 – Convocação para amistosos

23/3 – Apresentação em Orlando

26/3 – Brasil x França, em Boston

31/3 – Brasil x Croácia, em Orlando

19/5 – Convocação para a Copa do Mundo

25/5 – Início da preparação em Teresópolis

31/5 – Brasil x Panamá, no Maracanã

1/6 – Viagem para os Estados Unidos

6/6 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/6 – Estreia do Brasil na Copa