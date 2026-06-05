O Brasil se prepara para seu último compromisso amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. O confronto será neste sábado, 6, às 19h (de Brasília), contra o Egito, no Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Este jogo servirá como o teste final para o técnico Carlo Ancelotti ajustar o time antes do primeiro jogo no Mundial, agendado para 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Uma ausência para o amistoso é a do atacante Neymar, que está fora devido a uma lesão na panturrilha direita. O camisa 10 não viajou com o grupo para Cleveland e permanecerá em Nova Jersey, focado em seu tratamento diário com a equipe de fisioterapia da CBF. A recuperação está dentro do prazo médico estipulado de duas a três semanas.

Provável escalação do Brasil e onde assistir

O Brasil deve ir a campo com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vinicius Júnior.

A partida será transmitida por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming).