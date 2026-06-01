O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, anunciou neste domingo, 31, a lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. A ausência do experiente atacante Luis Suárez, de 39 anos, chamou atenção, uma vez que o treinador optou por levar Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre e Federico Viñas para o setor.

“Todas as decisões que tomamos podem ter erros, mas são decisões guiadas pelo que acredito ser o melhor para o sucesso esportivo da equipe. […] Não tenho problemas com o Suárez, mas optei por Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre e Federico Viñas. Ele não me deve nenhum pedido de desculpas”, disse Bielsa, conforme registrado pelo ge.

Em sua justificativa, Bielsa também fez referência a uma declaração anterior de Suárez, em setembro de 2024, na qual o jogador afirmou que favoreceria o desenvolvimento de jovens atletas em sua posição.

“Quando Suárez nos disse, no jogo de despedida realizado, que preferia deixar seu lugar na equipe, entre outros argumentos, ele afirmou publicamente que favorecia o desenvolvimento de alguns jogadores jovens que eram uma alternativa para sua posição”, relembrou Bielsa.

Seleção uruguaia na Copa do Mundo

A equipe comandada por Bielsa está no grupo H e estreia na Copa no dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Em seguida, enfrenta Cabo Verde, no dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. A seleção uruguaia encerra a fase de grupos contra a Espanha, no dia 26 de junho, às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.