O Irã anunciou nesta segunda-feira, 1, a lista final de 26 jogadores que representarão a seleção na Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Amir Ghalenoei está no grupo G do torneio ao lado da Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A delegação, porém, ainda espera os vistos para viajar para o Canadá, Estados Unidos e México, conforme relembra o ge.

A estreia da seleção iraniana na Copa do Mundo será contra a Nova Zelândia, no dia 15 de junho, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Em seguida, enfrenta a Bélgica, no dia 21 de junho, às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium. O Irã encerra a fase de grupos contra o Egito, no dia 27 de junho, à 00h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Desafios logísticos e tensões políticas

Em um cenário de tensões políticas com os Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial, a delegação iraniana enfrentará desafios logísticos. A equipe ficará hospedada em Tijuana, no México, e viajará para os Estados Unidos apenas para a disputa das partidas, devido a questões de visto e segurança. Essa medida visa contornar as dificuldades impostas pelo atual clima entre Teerã e Washington.

Lista oficial de convocados do Irã

Goleiros: Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hosein Hoseini (Sepahan) e Payam Niazmand (Persepolis FC)

Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hosein Hoseini (Sepahan) e Payam Niazmand (Persepolis FC) Defensores: Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Hosein Kanaani (Persepolis FC), Ali Nemati (Foolad Khuzestan), Daniyal Eiri (Malavan FC), Ehsan Hajisafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis FC), Saleh Hardani (Esteghlal FC) e Ramin Rezaeiyan (Foolad Khuzestan)

Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Hosein Kanaani (Persepolis FC), Ali Nemati (Foolad Khuzestan), Daniyal Eiri (Malavan FC), Ehsan Hajisafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis FC), Saleh Hardani (Esteghlal FC) e Ramin Rezaeiyan (Foolad Khuzestan) Meio-campistas: Saman Ghodoos (Al-Ittihad Kalba), Saeid Ezatollahi (Shabab Al-Ahli Dubai), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal FC), Amir Mohammad Razagh Niya (Esteghlal FC), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda FC), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr Dubai), Ariya Yousefi (Sepahan FC), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender), Mehdi Torabi (Tractor FC) e Mohammad Mohebbi (FC Rostov)

Saman Ghodoos (Al-Ittihad Kalba), Saeid Ezatollahi (Shabab Al-Ahli Dubai), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal FC), Amir Mohammad Razagh Niya (Esteghlal FC), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda FC), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr Dubai), Ariya Yousefi (Sepahan FC), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender), Mehdi Torabi (Tractor FC) e Mohammad Mohebbi (FC Rostov) Atacantes: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Denis Dargahi (Standard Liège), Ali Alipour (Persepolis FC) e Shahriyar Moghanloo (Al-Ittihad Kalba)