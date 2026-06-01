O Irã anunciou nesta segunda-feira, 1, a lista final de 26 jogadores que representarão a seleção na Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Amir Ghalenoei está no grupo G do torneio ao lado da Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A delegação, porém, ainda espera os vistos para viajar para o Canadá, Estados Unidos e México, conforme relembra o ge.
A estreia da seleção iraniana na Copa do Mundo será contra a Nova Zelândia, no dia 15 de junho, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Em seguida, enfrenta a Bélgica, no dia 21 de junho, às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium. O Irã encerra a fase de grupos contra o Egito, no dia 27 de junho, à 00h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.
Desafios logísticos e tensões políticas
Em um cenário de tensões políticas com os Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial, a delegação iraniana enfrentará desafios logísticos. A equipe ficará hospedada em Tijuana, no México, e viajará para os Estados Unidos apenas para a disputa das partidas, devido a questões de visto e segurança. Essa medida visa contornar as dificuldades impostas pelo atual clima entre Teerã e Washington.
Lista oficial de convocados do Irã
- Goleiros: Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hosein Hoseini (Sepahan) e Payam Niazmand (Persepolis FC)
- Defensores: Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Hosein Kanaani (Persepolis FC), Ali Nemati (Foolad Khuzestan), Daniyal Eiri (Malavan FC), Ehsan Hajisafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis FC), Saleh Hardani (Esteghlal FC) e Ramin Rezaeiyan (Foolad Khuzestan)
- Meio-campistas: Saman Ghodoos (Al-Ittihad Kalba), Saeid Ezatollahi (Shabab Al-Ahli Dubai), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal FC), Amir Mohammad Razagh Niya (Esteghlal FC), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda FC), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr Dubai), Ariya Yousefi (Sepahan FC), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender), Mehdi Torabi (Tractor FC) e Mohammad Mohebbi (FC Rostov)
- Atacantes: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Denis Dargahi (Standard Liège), Ali Alipour (Persepolis FC) e Shahriyar Moghanloo (Al-Ittihad Kalba)
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