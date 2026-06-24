O meia inglês Jude Bellingham recebeu o prêmio de melhor em campo após o empate sem gols entre Inglaterra e Gana, pela segunda rodada do grupo L da Copa do Mundo de 2026. O atleta, no entanto, afirmou que não merecia o reconhecimento.

“Para ser honesto, eu não merecia. Deveria ter ido para um dos atletas deles, que se defenderam muito bem. Tive alguns momentos bons, mas foi difícil entrar no jogo, mas sou grato por quem votou”, afirmou Bellingham em entrevista à BBC.

Bellingham ainda comentou sobre o resultado do duelo contra Gana. Após discordar do prêmio, o meia inglês minimizou o empate e falou sobre o costume de resultados da Inglaterra.

“Como de costume, é a febre de segundo jogo da Inglaterra, não é? A Inglaterra venceu o primeiro jogo, jogamos bem e empatamos o segundo, mas está tudo certo. Eles jogaram pelo empate e fizeram o que deveriam para se classificar. Parabéns para eles, fizeram um ótimo trabalho”, finalizou.

Situação do grupo L

Apesar do empate, a Inglaterra segue na liderança do grupo L, com quatro pontos e dois gols de saldo. Quem ocupa a segunda colocação é Gana, com a mesma pontuação, mas apenas um gol de saldo. A Croácia está na terceira posição, com três pontos, enquanto Panamá, já eliminado, está na lanterna, sem pontos.

A Inglaterra volta a campo no próximo sábado, 27, contra Panamá, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.