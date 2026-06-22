No mesmo jogo em que se eternizou como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 17 gols, Lionel Messi quebrou outro recorde, bem menos prestigioso: ao desperdiçar uma cobrança de pênalti contra a Áustria, no Texas, aos nove minutos do primeiro tempo, o argentino chegou a marca de três penais perdidos em três mundiais consecutivos, se tornando o primeiro jogador a conseguir este feito negativo na história das Copas.
Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Messi teve seu chute na marca da cal defendido pelo goleiro islandês Hannes Halldórsson, conhecido por também trabalhar como cineasta fora das quatro linhas. A partida, válida pela fase de grupos, terminou empatada em 1 a 1.
Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, foi a vez do polonês Wojciech Szczęsny pegar uma cobrança do camisa 10 albiceleste, o que não impediu a vitória sul-americana pelo placar de 2 a 0, importante na caminhada da Scaloneta rumo ao tricampeonato mundial.
Lionel Messi também ultrapassou o centroavante ganês Asamoah Gyan como o jogador que mais perdeu pênaltis com bola rolando (não contando disputas ao fim do tempo regulamentar) em Copas do Mundo. O atacante africano perdeu cobranças contra a seleção da Tchéquia, na Copa do Mundo de 2006, e Uruguai, num dos lances mais lembrados da Copa do Mundo de 2010.