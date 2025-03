Argentinos rebatem Raphinha: ‘Falamos dentro de campo’

A goleada da Argentina sobre o Brasil por 4 a 1, na última terça-feira, 25, no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, segue repercutindo. Impulsionados pela declaração dee Raphinha antes da partida, prometendo “porrada dentro e fora de campo”, os jogadores argentinos responderam.

Publicidade

Após o jogo, jogadores argentinos não deixaram a provocação passar batida. Leandro Paredes destacou que a melhor maneira de responder é com futebol: “Conversamos em campo. Já aconteceu com a gente na Copa, nas Eliminatórias, e seguimos em frente. Não precisamos falar antes, mas sim mostrar na hora do jogo.”

Autor do primeiro gol, Julián Álvarez classificou a vitória como “histórica” e cutucou Raphinha: “Essas declarações sempre colocam um tempero a mais, mas nós, com humildade, jogamos muito e demos um baile.”

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TyC Sports (@tycsports)

Já o goleiro Emiliano Martínez, conhecido por suas provocações, foi direto ao criticar Raphinha “Desde pequenos sabemos que se fala depois das partidas, nunca antes. Ainda mais contra uma seleção do calibre da Argentina. Para mim, foi um erro.”

Diante do vexame brasileiro, o técnico Lionel Scaloni tentou aliviar a situação, afirmando que Raphinha não teve má intenção. “Sei que ele não fez de propósito, apenas defendeu seu time. Com ou sem declarações, jogaríamos o nosso jogo.”