O meio-campista Quinten Timber, da Holanda, será desfalque no duelo contra a Suécia, válido pela segunda rodada do grupo F do Copa do Mundo de 2026, de acordo com a ESPN. A partida acontece neste sábado, 20, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Estados Unidos.

Durante o treino da seleção holandesa na última quarta-feira, 17, Timber sofreu uma leve concussão. O meio-campista teve uma colisão em um dos exercícios e é ausência confirmada, pelo menos, para o jogo contra a Suécia, segundo a apuração.

“Me virei e ele estava deitado. Houve uma colisão. É sempre perigoso com a cabeça, claro, então os protocolos são acionados. Aí você tem que ter cuidado”, disse o meio-campista holandês Teun Koopmeiners à ESPN.

No confronto contra o Japão, Timber entrou apenas no segundo tempo, no lugar de Tijani Reijnders, atuando por cerca de 20 minutos. A partida terminou empatada em 2 a 2.

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