Ancelotti indica disputa por centroavante na seleção para Copa: ‘Alguém forte’

O Brasil entra na próxima Data Fifa em reta final de preparação para a Copa do Mundo, com amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O técnico Carlo Ancelotti realizou a convocação da seleção na última quarta-feira, 1º, e indicou que há uma disputa por centroavante ao revelar a necessidade de ter alguém de área no elenco.

Para a posição de centroavante, além de Richarlison que pode exercer a função, Ancelotti convocou pela primeira vez Igor Jesus e justificou: “Para a seleção, em uma competição como a Copa do Mundo, precisamos ter um atacante forte na área, forte de cabeça, que luta muito e tem qualidade nos duelos. Eu vi o jogo dele contra o Betis e gostei muito”.

Igor Jesus já havia sido convocado por Dorival Jr, mas nunca por Ancelotti. O atacante do Nottingham Forest marcou quatro gols nas últimas quatro partidas e ganhou protagonismo pela primeira vez no futebol europeu.

Quem são os concorrentes?

Na busca pelo centroavante, além de Igor Jesus, Ancelotti também indicou outros nomes que disputam a posição para a Copa do Mundo: “A seleção precisa ter diferentes perfis de jogadores. Pode ser o Kaio Jorge ou Pedro, mas alguém de centro da área. Precisa ter um centroavante assim”.

Ancelotti também colocou João Pedro na disputa. O atacante do Chelsea foi chamado na última lista, mas ficou de fora da atual: “Ele tem um problema físico e não está 100%. Preferimos que ele recupere seu melhor nível”.

A convocação também marcou o retorno de Rodrygo à seleção. O atacante é reserva atual no Real Madrid, mas entrado no meio dos jogos pela esquerda, posição de preferência. Ancelotti ainda destacou que a lista não é definitiva e pode haver mudanças por conta de problemas físicos.

“Temos jogos ainda, é uma lista que priorizamos os europeus, para viajar menos dos que estão atuando aqui no Brasil. É uma questão de fuso horário. Para os jogadores convocados pela primeira vez comigo é uma oportunidade. Não é uma lista definitiva, mas acho que muitos estarão na Copa do Mundo”.

