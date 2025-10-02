  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória
  • Home
  • Copa do Mundo
  • Ancelotti indica disputa por centroavante na seleção para Copa: ‘Alguém forte’

Copa do Mundo

Ancelotti indica disputa por centroavante na seleção para Copa: ‘Alguém forte’

Igor Jesus foi convocado com elogios, mas técnico da seleção também mencionou Kaio Jorge, Pedro e João Pedro

Publicado por: Enrico Benevenutti em 02/10/2025 às 10:36 - Atualizado em 02/10/2025 às 12:12
Ancelotti indica disputa por centroavante na seleção para Copa: ‘Alguém forte’
Igor Jesus é convocado pela 1ª vez com Ancelotti - EFE/ Elvis González

O Brasil entra na próxima Data Fifa em reta final de preparação para a Copa do Mundo, com amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O técnico Carlo Ancelotti realizou a convocação da seleção na última quarta-feira, 1º, e indicou que há uma disputa por centroavante ao revelar a necessidade de ter alguém de área no elenco.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Projetado como titular por Ancelotti, Hugo Souza fala sobre seleção à PLACAR

Para a posição de centroavante, além de Richarlison que pode exercer a função, Ancelotti convocou pela primeira vez Igor Jesus e justificou: “Para a seleção, em uma competição como a Copa do Mundo, precisamos ter um atacante forte na área, forte de cabeça, que luta muito e tem qualidade nos duelos. Eu vi o jogo dele contra o Betis e gostei muito”.

Igor Jesus já havia sido convocado por Dorival Jr, mas nunca por Ancelotti. O atacante do Nottingham Forest marcou quatro gols nas últimas quatro partidas e ganhou protagonismo pela primeira vez no futebol europeu.

Quem são os concorrentes?

Na busca pelo centroavante, além de Igor Jesus, Ancelotti também indicou outros nomes que disputam a posição para a Copa do Mundo: “A seleção precisa ter diferentes perfis de jogadores. Pode ser o Kaio Jorge ou Pedro, mas alguém de centro da área. Precisa ter um centroavante assim”.

Ancelotti também colocou João Pedro na disputa. O atacante do Chelsea foi chamado na última lista, mas ficou de fora da atual: “Ele tem um problema físico e não está 100%. Preferimos que ele recupere seu melhor nível”.

A convocação também marcou o retorno de Rodrygo à seleção. O atacante é reserva atual no Real Madrid, mas entrado no meio dos jogos pela esquerda, posição de preferência. Ancelotti ainda destacou que a lista não é definitiva e pode haver mudanças por conta de problemas físicos.

“Temos jogos ainda, é uma lista que priorizamos os europeus, para viajar menos dos que estão atuando aqui no Brasil. É uma questão de fuso horário. Para os jogadores convocados pela primeira vez comigo é uma oportunidade. Não é uma lista definitiva, mas acho que muitos estarão na Copa do Mundo”.

Carlo Ancelotti convoca seleção brasileira com voltas de Vini Jr. e Rodrygo

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Mais lidas

Série C e Série D: entenda os novos formatos das competições

Mais lidas

Copa do Brasil: como será a nova versão do torneio em 2026

Mais lidas

Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Mais lidas

Quais os desfalques e dúvidas de Ancelotti para convocar seleção brasileira?

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app