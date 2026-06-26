A Copa do Mundo de 2026 tem mostrado um desempenho amplamente superior das seleções sul-americanas nos confrontos diretos contra equipes europeias. Com a vitória do Equador diante da Alemanhanesta quinta-feira, 25, foram quatro partidas entre sul-americanos e europeus, com quatro vitórias da América do Sul, nenhum empate e nenhuma vitória da Europa.
Além do aproveitamento de 100%, o recorte também mostra vantagem no saldo de gols: as seleções da Conmebol marcaram oito gols e sofreram apenas um nos confrontos da primeira fase do mundial, que está chegando a sua terceira e última rodada.
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Seleções da América do Sul x Europa na Copa do Mundo de 2026:
Paraguai 1 x 0 Turquia (Grupo D)
Argentina 2 x 0 Áustria (Grupo J)
Brasil 3 x 0 Escócia (Grupo C)
Equador 2 x 1 Alemanha (Grupo E)
4 jogos disputados
4 vitórias da América do Sul (Paraguai, Argentina, Brasil, Equador)
0 empate
0 vitória da Europa (derrotas de Turquia, Áustria, Escócia e Alemanha)
8 gols das seleções da América do Sul (Matias Galarza – Paraguai, Lionel Messi – Argentina, Matheus Cunha e Vinícius Júnior – Brasil, Nilson Angulo e Gonzalo Plata – Equador)
1 gol das seleções da Europa (Leroy Sané – Alemanha)
Amanhã, 26, a partir das 21 horas, teremos Uruguai x Espanha, partida importante do Grupo H, mais um confronto decisivo entre representantes dos continentes mais tradicionais do esporte.
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