O Equador protagonizou uma das grandes histórias da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 25. Precisando desesperadamente da vitória para não ser eliminado, a seleção sul-americana superou um início desastroso para vencer a Alemanha de virada por 2 a 1, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Gonzalo Plata, do Flamengo, foi o autor do gol histórico. O resultado garantiu aos equatorianos a sonhada classificação para a próxima fase como um dos melhores terceiros colocados do Grupo E. Costa do Marfim venceu Curaçao na outra partida da chave por 2 a 0 e terminou em segundo.

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Susto inicial e resposta imediata

A partida começou com um roteiro de pesadelo para os equatorianos, que ainda não haviam balançado as redes no torneio. Logo aos três minutos, após uma disputa ríspida na área, Wirtz ajeitou para Sané, que bateu rasteiro no canto para abrir o placar para os alemães.

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No entanto, a equipe comandada por Sebastián Beccacece mostrou resiliência imediata. Aos nove minutos, Angulo, em sua primeira partida como titular na Copa, recebeu na meia central e bateu firme no canto esquerdo de Neuer, marcando o primeiro gol do Equador na competição e incendiando a maioria amarela e azul nas arquibancadas.

Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Equador e Alemanha duelaram em Nova Jersey no último jogo do Grupo E (Alexandre Battibugli/PLACAR) Veja também Os duelos do Brasil contra Marrocos e Escócia na Copa de 1998 Goleiros do Corinthians que já vestiram a camisa da seleção brasileira

Tensão, VAR e a construção do milagre

O segundo tempo trouxe contornos de puro drama. Logo no primeiro minuto, a arbitragem assinalou pênalti para a Alemanha após queda de Havertz na área. O estádio prendeu a respiração até que o VAR chamou a árbitra Tori Penso, que anulou a penalidade por uma falta de Sané na origem da jogada. O alívio se transformou em combustível. O Equador adiantou a marcação e passou a assustar. Aos 27 minutos, Plata quase marcou após uma falha de comunicação bizarra entre Neuer e Tah. O aviso estava dado.

O gol da classificação

A insistência sul-americana foi recompensada aos 33 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio da direita, Kevin Rodríguez, que havia acabado de entrar, conseguiu um desvio crucial na primeira trave. Atento, Plata se jogou de bico, antecipando-se a Neuer, e empurrou a bola para o fundo das redes, decretando a virada histórica.

Caminhos definidos

Nos intensos minutos de acréscimo, o Equador se fechou em seu campo defensivo e suportou a pressão final da equipe de Julian Nagelsmann. Com o apito final, a vitória levou o Equador aos quatro pontos, assegurando matematicamente uma das vagas destinadas aos melhores terceiros colocados. A Alemanha, que já entrou em campo classificada, conheceu sua primeira derrota, mas avança para a segunda fase aguardando a definição de seu próximo adversário na segunda-feira, 29.

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