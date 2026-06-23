A seleção brasileira realizou, na manhã desta terça-feira, 23, o último treino antes de viajar para Miami para o confronto contra a Escócia. Conforme informado pelo ge, o goleiro Alisson participou das atividades normalmente após ser poupado dos trabalhos da última segunda-feira, 22, por controle de carga.
Neymar participou do treino coletivo mais uma vez e deve ser novidade entre os relacionados para o duelo contra a Escócia. O atacante está recuperado de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e pode ganhar minutos na partida.
Últimos testes de Ancelotti
O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realiza os últimos testes para o jogo contra os escoceses. No treino de segunda-feira, o italiano observou Rayan e Luiz Henrique como substitutos de Raphinha, Léo Pereira na vaga de Gabriel Magalhães, e Endrick formando dupla com Matheus Cunha, segundo o ge.
Apesar dos testes, a grande dúvida continua sendo a de quem irá ocupar a vaga de Raphinha, que deixou o duelo contra o Haiti com uma lesão muscular na coxa direita. Rayan, Luiz Henrique e Endrick são os principais candidatos, enquanto Gabriel Martinelli também surge como opção.
Detalhes do jogo
- Brasil x Escócia
- Data – 24 de junho (quarta-feira)
- Horário – 19h (de Brasília)
- Local – Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos