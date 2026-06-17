Quando a seleção soviética conquistou o título mundial, o capitão era Mirjalol Qosimov, do Uzbequistão. Trata-se do Campeonato Mundial Sub-16 da FIFA de 1987, realizado no Canadá. Vasilios Hatzipanagis — conhecido como o “Maradona Grego” e escolhido como o Jogador de Ouro da Grécia (1954–2003) nos Prêmios do Jubileu da UEFA — também nasceu no Uzbequistão e iniciou sua carreira no futebol no país. A maior conquista do futebol uzbeque durante a era soviética pode ser considerada a chegada do Pakhtakor Tashkent à final da Copa da União Soviética de 1968.

Até 1991, o Uzbequistão fazia parte da União Soviética, que disputou sete edições da Copa do Mundo da FIFA. Após a dissolução da URSS, o Uzbequistão tornou-se a terceira ex-república soviética a se classificar para uma Copa do Mundo como nação independente, depois da Rússia, em 1994, e da Ucrânia, em 2006.

Embora o Uzbequistão, que se filiou à FIFA em 1994, tenha discutido ocasionalmente a possibilidade de ingressar na UEFA, o país permaneceu na Confederação Asiática de Futebol e atualmente ocupa a quinta posição no ranking asiático da FIFA.

O futebol uzbeque também é lembrado pela passagem de Rivaldo pela liga nacional entre 2008 e 2011. O Bunyodkor, clube pelo qual atuou, foi treinado por lendas como os brasileiros Zico e Luiz Felipe Scolari. No entanto, a equipe, que hoje enfrenta dificuldades devido à falta de patrocinadores, recentemente ganhou destaque porque parte de sua infraestrutura teria ficado sem fornecimento de energia elétrica e água.

O Uzbequistão tem atraído cada vez mais atenção por suas conquistas esportivas. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o país terminou na 13ª colocação geral, com oito medalhas de ouro, e participou pela primeira vez do torneio olímpico de futebol. Além disso, a seleção sub-20 do Uzbequistão participou de cinco edições da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA, enquanto a equipe sub-17 disputou quatro edições da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA.

Embora as sete tentativas anteriores de classificação da seleção nacional tenham sido malsucedidas, o Uzbequistão já esteve representado nas Copas do Mundo por um árbitro. Ravshan Irmatov, atualmente Vice-Presidente Sênior da Associação de Futebol do Uzbequistão, detém o recorde de maior número de partidas apitadas em Copas do Mundo, com 11 jogos entre 2010 e 2018.

Na oitava tentativa, o Uzbequistão finalmente rompeu a barreira da classificação e garantiu uma vaga na Copa do Mundo da FIFA pela primeira vez em sua história. A conquista provocou enormes comemorações em todo o país, e os jogadores foram premiados pelo governo com automóveis.

A equipe alcançou esse feito inicialmente sob o comando de Srečko Katanec, que posteriormente deixou o cargo por motivos de saúde, e depois com o técnico local Timur Kapadze. Em outubro de 2025, porém, a federação nacional nomeou uma das figuras mais reconhecidas do futebol mundial, Fabio Cannavaro, como treinador da seleção, em busca de objetivos ainda mais ambiciosos.

A principal referência da seleção uzbeque é considerada o capitão Eldor Shomurodov. Ele é o único jogador da história da equipe a ultrapassar a marca de 40 gols. Shomurodov conquistou a UEFA Europa Conference League de 2021–22 com a Roma. Segundo o próprio atacante, sua passagem pelo clube italiano foi o período em que se reconstruiu como jogador, aprimorou sua disciplina e alcançou maturidade mental.

Após realizar o sonho de atuar na Europa e passar cinco temporadas na Serie A, Shomurodov disputou a temporada 2025–26 por empréstimo no İstanbul Başakşehir. Impressionado com sua produtividade ofensiva, o clube turco concluiu recentemente sua contratação em definitivo por 2,8 milhões de euros.

De acordo com Shomurodov, o principal objetivo da equipe é avançar da fase de grupos. Ele afirmou que, embora muitos considerem o Uzbequistão um azarão, o elenco pretende surpreender positivamente a todos.

Vale destacar também o companheiro de clube de Shomurodov, o ponta de 22 anos Abbosbek Fayzullaev, que se sobressai pela sua capacidade de drible e foi eleito o Jovem Jogador do Ano da Ásia em 2023. Ele foi o artilheiro do Uzbequistão com quatro gols na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, competição na qual a seleção garantiu a classificação ao terminar como vice-líder de seu grupo.

O zagueiro Abdukodir Khusanov é atualmente considerado um dos jogadores mais rápidos do mundo. Aos 22 anos, transferiu-se do Lens para o Manchester City em 2025 por 40 milhões de euros. Ele vem fazendo história como o primeiro jogador uzbeque a atuar na Premier League inglesa. Graças à experiência adquirida na Premier League, na UEFA Champions League e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, espera-se que seja um dos atletas mais experientes da seleção nacional, apesar da pouca idade.

Os estreantes em Copas do Mundo não formam um elenco repleto de superestrelas — seus principais pontos fortes são a disciplina e a união do grupo. De acordo com o técnico Fabio Cannavaro, a preparação técnica da equipe já se encontra em um nível elevado, e o foco agora está no desenvolvimento psicológico e tático dos jogadores.

O treinador italiano possui grande competência tática e prefere um sistema dinâmico no esquema 3-4-2-1. Essa formação já proporcionava excelentes resultados aos uzbeques no cenário asiático antes mesmo de sua chegada. A equipe também utiliza uma estrutura mais defensiva, no 5-4-1, mas, quando o adversário tenta construir suas jogadas ofensivas, aplica uma pressão intensa para forçar erros.

Cannavaro afirma que seu principal objetivo é aliviar a pressão gerada pela partida de estreia. Depois disso, acredita que tudo se tornará mais simples. Ainda assim, reconhece que a seleção caiu em um grupo extremamente difícil e que até mesmo a conquista de um único ponto poderá ser considerada uma grande realização.

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Fabio Cannavaro entrou para a história do futebol ao capitanear a seleção italiana na conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2006 e ao se tornar um dos apenas três defensores a vencer a Bola de Ouro, ao lado de Franz Beckenbauer e Matthias Sammer. Cannavaro também foi incluído no Hall da Fama da Juventus, apesar de nunca ter conquistado oficialmente um título pelo clube, já que os dois campeonatos italianos que venceu foram anulados em decorrência do escândalo conhecido como Calciopoli.

Aos 52 anos, a maior conquista de Cannavaro como treinador ocorreu em 2019, quando conduziu o Guangzhou Evergrande ao título da Superliga Chinesa. Naquele mesmo ano, também dirigiu brevemente a seleção chinesa em dois amistosos, perdendo o segundo deles por 1 a 0 justamente para o Uzbequistão. Curiosamente, seis anos depois, assumiu o comando da seleção uzbeque.

Na Europa, Cannavaro treinou os clubes italianos Benevento e Udinese, além do croata Dinamo Zagreb, embora não tenha permanecido em nenhum deles por sequer metade de uma temporada.

A filosofia de jogo de Cannavaro baseia-se na ideia de que os jogadores devem pensar rapidamente e manter-se ativos tanto com a posse de bola quanto sem ela. Em certa ocasião, afirmou: “Gosto da mentalidade de Klopp, assim como da filosofia de Guardiola.”

Como treinador, Cannavaro tem demonstrado grande flexibilidade tática. Ele atribui enorme importância à posse de bola e ao domínio territorial, além de exigir que os meio-campistas ataquem os espaços livres no campo.

Tendo disputado 18 partidas em quatro Copas do Mundo da FIFA, Cannavaro acredita que o torneio impõe uma pressão enorme, especialmente sobre seleções estreantes. Por isso, enfatiza a importância de que sua equipe do Uzbequistão entre em campo com uma mentalidade de “não ter nada a perder”, considerando esse aspecto um fator psicológico fundamental.

Para Cannavaro, a chegada de uma Copa do Mundo exatamente 20 anos após seu triunfo como jogador pode representar a maior oportunidade de sua carreira para provar seu valor como treinador.

* Rasim Mövsümov é membro do júri da Bola de Ouro