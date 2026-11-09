Eliminado nas semifinais da Copa do Brasil após disputa de pênaltis contra o Palmeiras em São Januário, o Vasco se despediu do torneio nacional. A vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar igualou o agregado em 2 a 2, mas não evitou o revés nas penalidades. Em entrevista coletiva ao ge, o técnico Pedro Emanuel destacou a caminhada da equipe do torneio e valorizou a campanha do cruz-maltino.

“O que tiro dessa Copa é o orgulho pelo percurso. Criamos uma grande expectativa nessa competição. Saímos com uma sensação de tristeza porque fizemos tudo que estava ao nosso alcance para chegar à final. Enfrentamos uma equipe muito boa e isso faz parte do crescimento para o Vasco. Uma equipe que já foi grande e quer voltar a ser grande”, disse o treinador.

Pedro Emanuel fala sobre futuro do Vasco

O treinador falou sobre o impacto da eliminação para o Vasco e como o clube sai do torneio, já que teve pela frente uma equipe como o elenco mais qualificado e que era favorito na semifinal.

“Primeiro de tudo, é o tamanho daquilo que temos que proporcionar como crescimento para a equipe e para o clube. Ele (Abel Ferreira) falou bem, são 18 finais só no tempo em que ele está à frente da equipe. Isso mostra trabalho e toda ambição de um clube que é grande, como é o Palmeiras, e que tem um elenco de luxo. E acho que esse é o desafio que eu deixo para o nosso elenco, porque nós temos qualidade, temos capacidade, somos muito mais fortes como equipe. Isso sem dúvida foi algo que se materializou hoje, porque só uma verdadeira equipe sabe sofrer, como foi no começo do jogo”, disse o treinador.

Como foram definidos os batedores na disputa de pênaltis

Questionado sobre as cobranças, o treinador esclareceu o método adotado pela comissão técnica para a decisão na marca da cal. Pedro Emanuel pontuou que os cinco primeiros cobradores estavam pré-estabelecidos, enquanto os demais atletas assumiram a responsabilidade conforme a confiança de momento.

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“Definimos quem eram os cinco primeiros, e, depois, a partir daí seria o momento de cada um deles. Acho que é importante percebermos dentro do próprio jogo, dentro do momento individual dos jogadores, e eu gosto de dar essa liberdade para os jogadores. Nós já tínhamos definido aquilo que tínhamos para os cinco primeiros, depois surgiu a decisão dos jogadores. Vou lhes dar sempre essa autonomia, porque faz parte da minha forma de trabalhar e da confiança que tenho neles”, explicou Pedro Emanuel.

Qual é o foco da equipe na reta final da temporada

Com o encerramento da campanha no mata-mata nacional, o clube carioca concentra atenções no Campeonato Brasileiro. O objetivo imediato é somar pontos para consolidar o afastamento da zona de rebaixamento e manter a estabilidade esportiva.

Na avaliação da comissão técnica, o desempenho competitivo diante de um dos principais elencos do país serve de parâmetro para a evolução vascaína a médio prazo. O grupo terá dias livres de treinamento até a partida contra a Chapecoense, na Arena Condá.

“A manutenção, e a vitória contra a Chapecoense no próximo sábado é fundamental. Precisamos ter novo foco relativo a isso para nos concentrarmos no que é fundamental para nós. No próximo sábado, vamos ter pela frente um adversário que está descomprometido nesse momento e que, naturalmente, por isso mesmo, vai nos criar dificuldades. Os três pontos são fundamentais para o nosso objetivo. Foco a partir de depois de manhã, porque amanhã os rapazes também têm direito a descansar um pouco. Essa semifinal foi muito competitiva e desgastante, e me deixou muito orgulhoso. As palavras foram unânimes de todos”, destacou.