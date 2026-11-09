A eliminação do Vasco diante do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil gerou repercussão nos bastidores em São Januário. Após o confronto ir para as cobranças alternadas, Juliana Giraldo, esposa do atacante Andrés Gómez, fez um desabafo público apontando que outros atletas do elenco se negaram a bater a penalidade antes do colombiano.

O que disse a esposa do atacante

Na publicação em suas redes sociais, Juliana ressaltou a entrega física do jogador, que permaneceu em campo por 96 minutos antes do início da disputa decisiva. Ao relatar o cenário após o empate por 4 a 4 na série inicial de cinco batidas, ela defendeu a atitude do marido diante da hesitação dos companheiros.

“Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não.

Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: “o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha”

, afirmou Juliana Giraldo em post publicado no Instagram.

Cobrança decisiva e críticas recebidas

Andrés Gómez assumiu a responsabilidade pela sexta cobrança, mas o erro do atacante resultou na desclassificação da equipe vascaína no torneio nacional. Diante do volume de mensagens hostis enviadas ao atleta após o encerramento do jogo, a publicação de Juliana buscou conter os ataques virtuais, repudiando as cobranças desmedidas e destacando que a iniciativa de cobrar partiu da recusa prévia de outros batedores do time.

“Andrés Gómez, você não é um lixo como estão te rotulando, não é o pior jogador, nem merece a morte como estão te desejando. Você é um guerreiro que sonhava e ansiava por ganhar essa copa. Mas o tempo de Deus e a vontade Dele não são os mesmos que os nossos”, escreveu a esposa do jogador.