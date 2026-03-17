O Uruguai terá um uniforme titular tradicional e um reserva extremamente incomum para a Copa do Mundo de 2026. A página Opaleak divulgou nesta terça-feira, 17, imagns reais das camisas, que ainda não foram lançadas oficialmente pela Nike.

A camisa principal tem a clássica cor azul celeste e detalhes simples em branco, tanto na gola, quanto três linhas pequenas na manga. O uniforme conta com uma gola polo alta e um botão, que dá um toque clássico.

Já a segunda camisa conta com detalhes futuristas e um design que lembra o super-herói Pantera Negra. Predominantemente preto, o modelo tem padrões azuis elétricos vívidos no peito, ombros e mangas, imitando o efeito brilhante visto no traje do personagem de Wakanda da Marvel.

A nova camisa difere dos clássicos uniformes reservas do Uruguai, geralmente em branco ou vermelho.

O Uruguai ocupa o Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.