A presença da palavra “Brasa” no novo uniforme da seleção brasileira causou polêmica e debate entre torcedores nas redes sociais. O termo popular foi utilizado em materiais oficiais e campanhas e reacende uma discussão sobre identidade, linguagem e posicionamento de marca no futebol. Entenda a origem do termo polêmico presente na camisa que o Brasil usará na Copa do Mundo de 2026:

A origem do termo “Brasa”

A expressão “Brasa” não é nova. Trata-se de uma gíria popular brasileira, usada principalmente entre os mais jovens e em contextos informais, como uma forma abreviada e descontraída de se referir à seleção. Nos últimos anos, o termo ganhou força especialmente nas redes sociais e na cultura urbana, sendo frequentemente associado a elementos de lifestyle, música e identidade nacional.

“A gente precisou explicar que é Brasil, mas também é Brasa. Para a gente é muito fácil de entender, você olha ‘Vai Brasa’ e sabe o que significa. É uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles”, disse Rachel Denti, designer da Nike.

A adoção do termo em produtos ligados à seleção faz parte de uma estratégia de modernização de linguagem e aproximação com o público jovem. A expressão ganhou força de maneira orgânica nos últimos anos e passou também a fazer parte de transmissões esportivas, muito presentes em mídias e veículos com foco justamente no público mais jovem: como a CazéTV, Desimpedidos e GeTV.

As marcas esportivas, junto a CBF, têm buscado cada vez mais incorporar expressões populares em campanhas para gerar identificação e engajamento digital. Nesse contexto, “Brasa” surge como uma tentativa de atualizar a comunicação da seleção e dialogar com uma geração que até então parecia cada vez mais distante do time em campo.

As críticas ao termo “Brasa”

A utilização do termo no novo uniforma da seleção brasileira não foi unânime. Parte dos torcedores criticou a mudança, argumentando que o uso da gíria descaracteriza a tradição da seleção e banaliza um dos símbolos mais fortes do futebol mundial. A expectativa era de manutenção do nome “Brasil” no uniforme, sem adaptações.