A seleção brasileira já teve seu uniforme principal lançado oficialmente neste sábado, 21 de março, para a Copa do Mundo de 2026. Junto a Nike, o modelo batizado de “camisa raiz” marca o retorno do tom amarelo canário clássico em uma estratégia que une tradição e modernidade para o ciclo mundialista.

Design e inspiração no tricampeonato de 1970

Desenvolvida pela designer Rachel Denti, a nova peça prioriza elementos fundamentais da identidade nacional. O design busca inspiração direta no uniforme utilizado pela equipe de 1970, apresentando uma gola em “V” na cor verde e detalhes minimalistas nas mangas para um visual limpo e icônico.

Um dos diferenciais tecnológicos são os gráficos em estilo jacquard aplicados ao tecido, que remetem sutilmente à bandeira do Brasil. A intenção do projeto foi resgatar a pureza do amarelo que simboliza o futebol nacional.

Estreia em campo e cronograma de amistosos

A estreia oficial do uniforme 1 está agendada para o dia 31 de março, em amistoso contra a seleção da Croácia, em solo americano. Antes disso, a equipe nacional utilizará o uniforme reserva (azul) no dia 26 de março, em confronto contra a seleção da França.

O kit secundário, lançado previamente em 12 de março, traz a assinatura da Jordan Brand (logo Jumpman), diferenciando-se da linha principal assinada pela Nike. A transição entre os uniformes faz parte do cronograma oficial de preparação para o torneio.

Preços e versões disponíveis para o torcedor

As vendas da nova “camisa raiz” começam na próxima segunda-feira, 23 de março de 2026, por meio do site oficial da Nike. O mercado nacional contará com duas versões distintas para atender diferentes perfis de consumidores:

Versão Jogador: R$ 749,99 (tecnologia idêntica à usada em campo)

Versão Torcedor: R$ 449,99

Veja fotos do novo uniforme da seleção brasileira para a Copa