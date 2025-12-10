As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa
A relação entre a Nike e o futebol brasileiro, iniciada em 1997, quando a seleção passou a ser vestida pela marca americana, ganhará novos capítulos em 2026. Vasco da Gama e Atlético-MG entrarão no portfólio da Nike, fazendo companhia ao Corinthians, patrocinado pela empresa desde 2003.
Nas últimas décadas, o “Swoosh” já esteve presente em camisas pesadas de diversas regiões do país. Há ainda um inusitado caso envolvendo o Ituano (leia mais abaixo).
Clubes brasileiros patrocinados pela Nike
Flamengo: 2000 a 2009
Corinthians: desde 2003
Santos 2012 a 2015
Inter: 2012 a 2019
Coritiba: 2012 a 2015
Bahia: 2012 a 2015
Red Bull Bragantino: 2019 2 a 2022
Vasco: a partir de 2026
Atlético-MG: a partir de 2026
A longa parceria com o Corinthians
Quando se fala em Nike no Brasil, a associação imediata é com o Corinthians. A parceria teve início em 2003 e se tornou um dos contratos mais duradouros do futebol nacional. Ao longo de mais de duas décadas, o clube do Parque São Jorge viveu seus momentos de maior glória vestindo a marca, incluindo a conquista da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa em 2012, além de quatro títulos do Campeonato Brasileiro.
Tevez, do Corinthians, com a icônica coleção Total 90 de 2005- Alexandre Battibugli/PLACAR
Flamengo: o precursor
Antes de se consolidar em São Paulo, a Nike teve uma passagem marcante pelo Rio de Janeiro. O Flamengo foi o primeiro grande clube do Brasil a fechar com a empresa, em uma parceria que durou de 2000 a 2009. Durante esse período, o Rubro-Negro viveu momentos importantes, como o tricampeonato carioca de 2001, com gol de Petkovic.
Pet comemora o icônico gol de falta na final do Carioca de 2001 – Eduardo Monteiro/Placar
Invasão nacional
Em 2012, a Nike decidiu expandir sua carteira de clubes no Brasil, assinando com equipes importantes de diferentes estados. O Santos foi um dos escolhidos, justamente na época em que Neymar brilhava nos gramados brasileiros. A parceria durou até 2015 e rendeu uniformes clássicos, como o azul reeditado este ano pela Umbro.
Neymar foi protagonista na conquista do estadual de 2012, no Morumbi – Ricardo Saibun/Santos FC
No Rio Grande do Sul, o Internacional também vestiu a marca americana. O acordo com o Colorado começou em 2012 e se estendeu até o final de 2019. Durante esse período, o clube gaúcho teve uniformes elogiados pela tecnologia e design, mantendo a marca em evidência no sul do país por quase oito anos.
D’Alessandro, em ensaio para a PLACAR
A expansão da marca no início da década de 2010 também alcançou outros centros. O Bahia teve seus uniformes produzidos pela empresa entre 2012 e 2015, marcando a presença da fornecedora no Nordeste. Da mesma forma, o Coritiba vestiu Nike no mesmo período, sendo o representante paranaense na lista de clubes parceiros.
Alex marcou o gol de número 400 de sua carreira em grande estilo – PLACAR
A fase Red Bull do Bragantino
Desde que a Red Bull assumiu a gestão do clube de Bragança Paulista, a Nike passou a fornecer os uniformes do Bragantino, a partir de 2019. A parceria durou até 2022, quando a New Balance assumiu o contrato, posteriormente substituída pela Puma, em 2025.
Artur, pelo Red Bull Bragantino, de Nike – Divulgação
O curioso caso do Ituano
Um dos casos mais inusitados envolvendo Nike e clubes do Brasil marcou um título histórico, o do paulista de 2002, conquistado pelo Ituano. As imagens da época comprovam que o Galo de Itu vestiu o Swoosh entre 2001 e 2002, mas o site Mantos do Futebol descobriu não se tratar de um caso de patrocínio convencional.
De acordo com o colecionador de camisas do clube, Marcelo Sampaio, o Ituano não possuía uma parceria direta com nenhuma marca e comprou uniformes rubro-negros (titulares) e brancos (reserva) da Nike, na Europa.
São Paulo e Ituano, em partida válida pelo Supercampeonato Paulista de 2002 – (Renato Pizzutto/PLACAR)
O responsável pela compra foi o empresário Fifa Oliveira Júnior, gestor da equipe na época e representante do jogador Roberto Carlos. Ao chegar no Brasil, as camisas ganharam o escudo do clube, patrocinador (Schinchariol) e numeração na cidade de Ribeirão Preto, antes de viajar para Itu.
Ainda segundo o colecionador, os modelos existentes eram utilizados em jogo e nenhum deles foi colocado à venda para torcedores. Não foram feitos agasalhos, uniformes de comissão técnica e nem de goleiro, que vestia Uhlsport.
Vasco e Galo a caminho
O Vasco da Gama terá roupa nova em 2026. O clube carioca confirmou nesta terça-feira, 9, um acordo com a Nike até 2032. A empresa americana substituirá a italiana Kappa, que se despede de São Januário na campanha da Copa do Brasil (o Vasco encara o Fluminense na semifinal).
O Vasco não será o único time brasileiro a vestir Nike em 2026. Além do Corinthians, cujo acordo com a marca americana dura desde 2003, o Atlético-MG trocará a Adidas por sua principal concorrente na próxima temporada.