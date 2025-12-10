A relação entre a Nike e o futebol brasileiro, iniciada em 1997, quando a seleção passou a ser vestida pela marca americana, ganhará novos capítulos em 2026. Vasco da Gama e Atlético-MG entrarão no portfólio da Nike, fazendo companhia ao Corinthians, patrocinado pela empresa desde 2003.

Nas últimas décadas, o “Swoosh” já esteve presente em camisas pesadas de diversas regiões do país. Há ainda um inusitado caso envolvendo o Ituano (leia mais abaixo).

Clubes brasileiros patrocinados pela Nike

Flamengo: 2000 a 2009

Corinthians: desde 2003

Santos 2012 a 2015

Inter: 2012 a 2019

Coritiba: 2012 a 2015

Bahia: 2012 a 2015

Red Bull Bragantino: 2019 2 a 2022

Vasco: a partir de 2026

Atlético-MG: a partir de 2026

A longa parceria com o Corinthians

Quando se fala em Nike no Brasil, a associação imediata é com o Corinthians. A parceria teve início em 2003 e se tornou um dos contratos mais duradouros do futebol nacional. Ao longo de mais de duas décadas, o clube do Parque São Jorge viveu seus momentos de maior glória vestindo a marca, incluindo a conquista da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa em 2012, além de quatro títulos do Campeonato Brasileiro.