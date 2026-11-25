A torcida do Palmeiras promoveu uma grande festa na tarde desta quarta-feira, 25, em frente à Academia de Futebol, na zona oeste de São Paulo, para se despedir da delegação antes do embarque rumo ao Uruguai.

A tradicional mobilização conhecida como “AeroPorco” marcou a saída do ônibus alviverde para a disputa da final dal Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. A partida ocorre neste sábado, 28, às 17h (de Brasília).

Segundo estimativas da Polícia Militar, cerca de 1.500 torcedores compareceram aos arredores do centro de treinamento. Com fogos de artifício, sinalizadores, faixas, bandeiras e cânticos de incentivo — além de provocações aos rivais —, os palmeirenses criaram um clima de decisão para impulsionar o elenco antes da viagem internacional.

Do lado de dentro do CT, o ambiente também foi de mobilização institucional. Os jogadores celebraram ao lado dos funcionários do clube, que se reuniram nos corredores e na área externa da Academia de Futebol para prestar apoio aos atletas e à comissão técnica comandada por Abel Ferreira.

A manifestação em frente ao CT repete o ritual adotado pela torcida palmeirense em outras decisões recentes da competição sul-americana, como nas campanhas finalistas de 2021 e 2025 diante do Flamengo.

Após deixar o centro de treinamento, a delegação seguiu para o aeroporto de Guarulhos. O desembarque e a chegada ao hotel da concentração em Montevidéu estão programados para as 19h30 desta quarta-feira.

O duelo entre argentinos e brasileiros ocorre em final única. Se vencer, o clube paulista alcançará o tetracampeonato continental, igualando o feito do Flamengo, maior vencedor entre os times do país.