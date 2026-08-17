Autor de dois gols na goleada do Flamengo sobre o Mirassol por 5 x 1 no último domingo, 16, pela 23ª rodada do Brasileirão, o atacante Pedro chegou a 176 gols pelo clube e vem se aproximando de Romário na lista dos maiores artilheiros do rubro-negro na história. A diferença agora é de 28 gols para Pedro alcançar o Baixinho na 5ª colocação.

Entre os chamados 12 grandes do futebol brasileiro, apenas mais um jogador em atividade pelos clubes aparece na lista dos 10 maiores goleadores da história: Neymar, do Santos, que pulou recentemente para a 9ª colocação com 158 gols e está a 19 gols de subir mais uma posição.

Nos outros times, quem mais se aproxima do top-10 é o argentino Germán Cano, do Fluminense, autor de 112 gols, que está a 8 gols de igualar Washington, o 10º colocado com 120 gols. Nesse final de semana, Cano voltou a marcar pelo tricolor carioca na vitória sobr o Palmeiras por 3 x 2 pelo Brasileirão.

No Flamengo, Bruno Henrique, com 119 gols, está a quase 30 gols de Leônidas da Silva, o 10º com 148 gols. No São Paulo, Luciano (113 gols) e Calleri (91 gols), são os mais próximos de Rogério Ceni, o 10º maior artilheiro do São Paulo com 131 gols.

No Corinthians, Yuri Alberto (84 gols), está ainda distante do 10º colocado, Paulo, autor de 147 gols. No Santos, Gabigol foi para 101 gols ao marcar contra o Vasco, mas também está longe de Pagão, autor de 157 gols.

No Palmeiras, Flaco López é o maior artilheiro em atividade com 74 gols, mas precisa de mais 48 gols para chegar em Tupãzinho, o 1º colocado. Já no Cruzeiro, Kaio Jorge é o maior em atividade com 49 gols, mas muito longe de Evaldo (116).

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