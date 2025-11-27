A camisa principal da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 está definido, segundo o site Footy Headlines. Nesta quinta-feira, 27, o portal divulgou detalhes do que seria a próxima camisa amarela do Brasil.

De acordo com a publicação, a peça utilizará o novo template da Nike e seguirá uma proposta visual mais sóbria. O amarelo aparece em tonalidade mais tradicional do que a usada em ciclos recentes, marcando uma mudança em relação às versões mais claras.

A gola será redonda, com um detalhe triangular frontal em verde mais intenso,em referência ao uniforme da equipe tricampeã de 1970. O mesmo acabamento aparece nas mangas.

Outros elementos surgem em verde Light Menta, aplicado em arcos nas costas, em filetes que contornam ombros e laterais e também nos punhos. O escudo da CBF ficará posicionado à esquerda do peito, enquanto o símbolo da Nike aparece à direita, também em verde.

Na parte interna da gola, haverá um selo com a inscrição “Vai Brasa” dentro de um pequeno losango.

A divulgação ocorreu dias após a repercussão do possível novo uniforme azul, que gerou reações divididas por sua proposta mais ousada. No caso da camisa titular, porém, a tendência é de uma leitura mais conservadora, alinhada à estética histórica da seleção brasileira.