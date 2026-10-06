O Paris Saint-Germain terá um terceiro uniforme controverso nesta temporada. O site especializado Footy Headlines, especializado em vazamentos deste tipo, revelou em primeira mão imagens da nova camisa do PSG para a temporada 26-27.

O modelo é novamente produzido pela Jordan, marca do astro do basquete Michael Jordan e parceira da Nike, fornecedora oficial do clube francês.

A ousada camisa tem “um visual marcante, predominantemente preto com elementos vermelhos e multicoloridos, incluindo logotipos em vermelho e amarelo e painéis vermelhos”, de acordo com o Footy Headlines. O modelo ainda não foi lançado oficialmente pelo campeão europeu.