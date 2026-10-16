A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia a realização de seis amistosos da seleção brasileira feminina exclusivamente em território nacional durante o primeiro semestre de 2027. O objetivo é acelerar a preparação em campo e criar conexão direta com a torcida antes da estreia na Copa do Mundo Feminina, que será disputada pela primeira vez no país.

Arenas da Copa no radar

O planejamento da entidade prioriza os centros onde o Brasil atuará durante a fase de grupos do Mundial. Por essa razão, há conversas em andamento com as administrações do Maracanã, no Rio de Janeiro, e do Mané Garrincha, em Brasília. A Neo Química Arena, em São Paulo, está fora dos planos imediatos por ter recebido compromissos recentes da equipe.

Outras duas praças de peso figuram na lista de possibilidades para as janelas Fifa de fevereiro/março (dois jogos) e abril (três confrontos): o Mineirão, em Belo Horizonte, e a Arena Fonte Nova, em Salvador. A confirmação das sedes depende de ajustes de datas com as administrações locais e o calendário oficial de 2027.

Despedida fora do circuito do Mundial

Em junho, mês que antecede o início do torneio, a CBF planeja um amistoso de despedida fora dos estádios oficiais da Copa, já que essas praças estarão entregues à Fifa para os preparativos finais.

A meta da confederação é levar a equipe a regiões com menor histórico de jogos da seleção feminina. O Norte do país desponta como alternativa forte, com o Mangueirão, em Belém, e a Arena da Amazônia, em Manaus, cotados para receber a partida.

Adversários e calendário internacional

No que se refere aos rivais, a CBF busca confrontos com diferentes escolas de futebol e tem ao menos uma seleção europeia no radar para os duelos no Brasil. Já a Finalíssima diante da Inglaterra, originalmente prevista para outubro de 2026 e adiada após as britânicas não assegurarem vaga antecipada para o Mundial, ficou para o segundo semestre de 2027.

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Antes do período exclusivo em solo nacional em 2027, o time comandado por Arthur Elias encerra a temporada de 2026 com dois amistosos contra o Japão, fora de casa: em Hiroshima, no dia 29 de novembro, e em Okayama, em 5 de dezembro.