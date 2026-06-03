A seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026 tem a maior média de idade no torneio desde 1930. Com 29,2 anos, o Brasil atual superou a de 2010, que teve média de 29,1 anos. Entre os 26 jogadores do atual elenco, o goleiro Weverton é o mais velho, com 38 anos, seguido por Alex Sandro (35 anos) e Neymar, Casemiro e Danilo Luiz (34 anos cada).
Considerando todas as seleções que estarão no Mundial, o Brasil tem a 6ª maior média de idade, ao lado da Escócia, entre as 48 seleções, atrás do Panamá (30,4), Irã (30,4), Colômbia (30,1), Cabo Verde (29,7) e Catar (29,4). O time titular que entrou em campo no último amistoso contra o Panamá teve média de 29,3 anos.
Média de idade da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
1930 – 24,7 anos
1934 – 23,8 anos
1938 – 26 anos
1950 – 27,5 anos
1954 – 26 anos
1958 – 25,8 anos
1962 – 27,6 anos
1966 – 26,9 anos
1970 – 25,2 anos
1974 – 26,2 anos
1978 – 25,5 anos
1982 – 27 anos
1986 – 27,1 anos
1990 – 26,7 anos
1994 – 27,8 anos
1998 – 27,9 anos
2002 – 26,7 anos
2006 – 28,7 anos
2010 – 29,1 anos
2014 – 28,4 anos
2018 – 29 anos
2022 – 28,4 anos
2026 – 29,2 anos (maior média da história)
Média de idade das seleções da Copa do Mundo de 2026
30,4 – Panamá
30,4 – Irã
30,1 – Colômbia
29,7 – Cabo Verde
29,4 – Catar
29,2 – Brasil
29,2 – Escócia
29,1 – Argentina
29,1 – República Democrática do Congo
29 – Paraguai
29 – Egito
28,7 – Uruguai
28,6 – Áustria
28,5 – Uzbequistão
28,5 – Arábia Saudita
28,4 – Jordânia
28,3 – Croácia
28,3 – Suíça
28,1 – Coreia do Sul
28,1 – Nova Zelândia
28 – Portugal
28 – Alemanha
28 – Curaçao
27,9 – México
27,8 – Japão
27,7 – Holanda
27,7 – Turquia
27,6 – Bélgica
27,6 – Suécia
27,6 – Chéquia
27,6 – Haiti
27,4 – Austrália
27,2 – Iraque
27,1 – Inglaterra
27,1 – Senegal
27,1 – Canadá
27 – França
27 – Gana
26,9 – Estados Unidos
26,9 – Argélia
26,8 – Noruega
26,8 – África do Sul
26,7 – Espanha
26,6 – Tunísia
26,4 – Marrocos
26,4 – Bósnia e Herzegovina
26,1 – Equador
25,8 – Costa do Marfim