A seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026 tem a maior média de idade no torneio desde 1930. Com 29,2 anos, o Brasil atual superou a de 2010, que teve média de 29,1 anos. Entre os 26 jogadores do atual elenco, o goleiro Weverton é o mais velho, com 38 anos, seguido por Alex Sandro (35 anos) e Neymar, Casemiro e Danilo Luiz (34 anos cada).

Considerando todas as seleções que estarão no Mundial, o Brasil tem a 6ª maior média de idade, ao lado da Escócia, entre as 48 seleções, atrás do Panamá (30,4), Irã (30,4), Colômbia (30,1), Cabo Verde (29,7) e Catar (29,4). O time titular que entrou em campo no último amistoso contra o Panamá teve média de 29,3 anos.

Média de idade da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

1930 – 24,7 anos

1934 – 23,8 anos

1938 – 26 anos

1950 – 27,5 anos

1954 – 26 anos

1958 – 25,8 anos

1962 – 27,6 anos

1966 – 26,9 anos

1970 – 25,2 anos

1974 – 26,2 anos

1978 – 25,5 anos

1982 – 27 anos

1986 – 27,1 anos

1990 – 26,7 anos

1994 – 27,8 anos

1998 – 27,9 anos

2002 – 26,7 anos

2006 – 28,7 anos

2010 – 29,1 anos

2014 – 28,4 anos

2018 – 29 anos

2022 – 28,4 anos

2026 – 29,2 anos (maior média da história)

Média de idade das seleções da Copa do Mundo de 2026

30,4 – Panamá

30,4 – Irã

30,1 – Colômbia

29,7 – Cabo Verde

29,4 – Catar

29,2 – Brasil

29,2 – Escócia

29,1 – Argentina

29,1 – República Democrática do Congo

29 – Paraguai

29 – Egito

28,7 – Uruguai

28,6 – Áustria

28,5 – Uzbequistão

28,5 – Arábia Saudita

28,4 – Jordânia

28,3 – Croácia

28,3 – Suíça

28,1 – Coreia do Sul

28,1 – Nova Zelândia

28 – Portugal

28 – Alemanha

28 – Curaçao

27,9 – México

27,8 – Japão

27,7 – Holanda

27,7 – Turquia

27,6 – Bélgica

27,6 – Suécia

27,6 – Chéquia

27,6 – Haiti

27,4 – Austrália

27,2 – Iraque

27,1 – Inglaterra

27,1 – Senegal

27,1 – Canadá

27 – França

27 – Gana

26,9 – Estados Unidos

26,9 – Argélia

26,8 – Noruega

26,8 – África do Sul

26,7 – Espanha

26,6 – Tunísia

26,4 – Marrocos

26,4 – Bósnia e Herzegovina

26,1 – Equador

25,8 – Costa do Marfim