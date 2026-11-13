A seleção representativa do Estado de São Paulo disputará a terceira edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino da Conifa, marcada para acontecer entre os dias 28 de maio e 5 de junho de 2027, na Inglaterra. Confirmada como a oitava e última participante do campeonato por meio de um convite, a delegação paulista será a única representante sul-americana na competição sediada pela Khalistan FA, associação ligada à comunidade sikh.

Em comunicado oficial anunciando a entrada da equipe, a entidade destacou o peso demográfico da inclusão paulista: “A Conifa tem a honra de apresentar a oitava seleção da Copa do Mundo de Futebol Feminino da Conifa 2027: o Estado de São Paulo, no Brasil, representando 46,2 milhões de pessoas. Isso leva a um evento que, no total, representa 86,7 milhões de pessoas da Europa, Ásia e América do Sul.”

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Conifa Brasil (@conifa_brasil)

A disputa servirá como vitrine internacional poucas semanas antes da Copa do Mundo Feminina da Fifa, que começa no dia 24 de junho de 2027 no Brasil. Em solo inglês, a equipe paulista terá pela frente adversárias tradicionais do circuito alternativo, encabeçadas por Sápmi — seleção do povo Sámi da Lapônia, no norte da Europa, que chega ao torneio como atual bicampeã após vencer as edições de 2022 e 2024.

Como funciona a Copa Feminina da Conifa e quem joga

Organizada pela Confederação das Associações Independentes de Futebol (Conifa), a competição reúne oito seleções de Europa, Ásia e América do Sul em formato enxuto de tiro curto ao longo de nove dias. O evento oferece palco internacional para equipes que, por não integrarem o sistema oficial da Fifa, não têm permissão regulamentar para disputar eliminatórias tradicionais.

Publicidade Continua após a publicidade

Além do Estado de São Paulo e da bicampeã Sápmi, o torneio de 2027 contará com as anfitriãs do Khalistan (representantes do povo sikh da região do Punjab), Tamil Eelam (povo tâmil do Sri Lanka, vice-campeã em 2024), Székely Land (minoria húngara na Romênia, terceira colocada em 2024), Tibete (vice-campeã em 2022), a estreante República Turca de Chipre do Norte e a seleção do povo Hmong.

O que é a Conifa e por que São Paulo pode participar

Fundada em 2013, a Conifa é uma organização internacional sem fins lucrativos que reúne seleções que não possuem filiação à Fifa nem às confederações continentais tradicionais — como Uefa, Conmebol ou Concacaf. Ao longo de mais de uma década, a instituição consolidou torneios continentais e mundiais nas modalidades masculina e feminina para dar visibilidade esportiva e cultural a nações sem Estado, territórios autônomos, povos indígenas, minorias étnicas e diásporas ao redor do globo.

Para integrar a entidade e disputar suas competições, uma associação não pode ser membro pleno da Fifa e precisa comprovar o enquadramento em pelo menos um dos critérios previstos no regulamento interno da confederação. A entrada do Estado de São Paulo se apoia na categoria destinada a regiões subnacionais com forte identidade cultural, territórios geograficamente isolados ou comunidades em diáspora — mesmo critério que abriga Tibete e Tamil Eelam.

O estatuto da entidade também contempla outras três vertentes de filiação: Estados independentes de facto sem amplo reconhecimento diplomático na comunidade internacional (caso da República Turca de Chipre do Norte), minorias étnicas ou linguísticas com identidade histórica reconhecida (como Sápmi, Hmong e Székely Land) e entidades que possuam código de território na norma ISO 3166-1 ou vínculo continental sem deter status de membro pleno da Fifa.