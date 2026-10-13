O legado de Pelé ganha um novo capítulo na história do Santos. Em uma união que celebra a trajetória do maior jogador de todos os tempos, o Peixe, a Umbro e a Pelé Brand apresentam uma edição limitada das camisas oficiais do clube, marcando o primeiro produto comercializado ao público como resultado da colaboração entre as três marcas.

O lançamento também representa o início de uma série de iniciativas conjuntas entre as partes que serão anunciadas futuramente, mantendo viva a conexão entre o Rei do Futebol, o Santos e as novas gerações de torcedores.

A coleção transforma em peça de colecionador uma homenagem que já havia ganhado os gramados no início deste ano. Na ocasião, o Santos entrou em campo com uma versão especial do uniforme, substituindo o tradicional símbolo da Umbro pela icônica silhueta de Pelé em sua comemoração de gol.

A camisa, entretanto, foi utilizada exclusivamente pelos jogadores e não chegou a ser comercializada. Agora, pela primeira vez, o torcedor terá a oportunidade de adquirir uma edição oficial dessa homenagem.

Batizada de “O Nome Além do Tempo”, a coleção será lançada em duas versões: a tradicional camisa branca (home) e a listrada em branco e preto (away). Serão produzidas apenas 1.091 unidades de cada modelo, totalizando 2.182 peças. A quantidade escolhida faz referência aos 1.091 gols de Pelé reconhecidos na contagem histórica que inspira a coleção, transformando o número em um elemento central da homenagem.

Nos uniformes, a silhueta do Rei ocupa o lugar tradicionalmente reservado à marca Umbro na parte frontal, enquanto o logotipo da fornecedora estará nas mangas. A versão branca apresenta a marca da Pelé Brand em preto, e a listrada recebe o símbolo em dourado.

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As duas camisas preservam o escudo do Santos e incorporam acabamentos especiais, detalhes em dourado e elementos gráficos que reforçam o caráter comemorativo da edição.

A homenagem também se estende às costas das peças, que apresentam o histórico número 10, eternizado por Pelé, com acabamento especial. Etiquetas temáticas numeradas e elementos de autenticidade completam os uniformes, pensados para representar não apenas uma conquista esportiva, mas uma trajetória que ultrapassou gerações e fronteiras.

“Pelé é parte indissociável da história do Santos Futebol Clube, e preservar esse legado também significa encontrar novas formas de mantê-lo na memória dos nossos torcedores. Esta coleção representa muito mais do que o lançamento de um uniforme. É a oportunidade de transformar uma homenagem a um atleta que emocionou dentro de campo em algo que o santista guardará para sempre. E este é apenas o primeiro passo de uma parceria que ainda terá muitos capítulos”, afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

A experiência de aquisição também foi desenvolvida para refletir a exclusividade do lançamento. Cada camisa será acompanhada de uma caixa personalizada, nas cores branca, preta e dourada, com a silhueta de Pelé e a inscrição “O Nome Além do Tempo”.

A embalagem, produzida especialmente para a coleção, traz referências ao legado do Rei e reúne as identidades de Santos, Umbro e Pelé, tornando-se parte da experiência de colecionador.

“Participar de um projeto que reúne a história do Santos e a grandeza de Pelé é motivo de enorme orgulho para a Umbro. Buscamos respeitar os símbolos que tornaram essa trajetória tão especial, trabalhando cada detalhe para entregar uma peça à altura de seu significado. É uma coleção que une futebol, memória e autenticidade, e que inaugura uma nova etapa dessa colaboração”, destacou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.