O Santos anunciou oficialmente a nova terceira camisa do clube para a temporada 2026, na cor preta e com detalhes brancos. A peça fornecida pela Umbro é inspirada no uniforme do time de 1997, ano em que o Peixe ficou reconhecido pelo futebol bem jogado.

O escudo do clube também é inspirado no uniforme de 1997. Na versão jogador, o detalhe é aplicado em TPU, enquanto a versão torcedor utiliza aplicação em tear.

“O lançamento do uniforme número 3 fortalece a conexão do Santos FC com sua história e um período de grande emoção. E mais: reforça sua ligação com o torcedor e com um grito que representa incentivo e estímulo aos nossos jogadores. A frase ‘Vai com determinação’ faz parte de grandes vitórias e viradas históricas. Santos FC e Umbro mantêm uma longa parceria, com foco no clube e principalmente no nosso torcedor. Na prática, é uma homenagem e reconhecimento à força que vem das arquibancadas. Com certeza, será mais um case de sucesso”, destacou Marcelo Teixeira, presidente do Santos FC.

Na barra da peça, está escrita a mensagem “Vai com determinação”, uma das frases cantadas pela torcida na Vila Belmiro. Na região posterior da gola, aparece a expressão “Resiliência e determinação”.

A camisa está disponível para compra na Santos Store e na loja oficial da Umbro. A versão jogador está sendo comercializada por R$ 499,99, enquanto a versão torcedor custa R$ 349,99. O uniforme infantil custa R$ 319,99.

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