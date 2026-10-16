O Red Bull Bragantino tem nova coleção casual disponível para seus torcedores. Com o conceito que aposta na essência do clube, a linha oferece itens para todos os públicos, feminino, masculino e infantil, unindo gerações em torno da mesma paixão. A coleção já está à venda nas lojas oficiais do clube, a Bull Shop, e por meio do site oficial.

A coleção foi pensada no dia a dia, com peças versáteis que traduzem a identidade do Massa Bruta, em visual propositalmente despojado. A proposta é vestir o torcedor dentro e fora das arquibancadas, deixando-o bem-vestido em qualquer ocasião. Jogadores do elenco profissional feminino e masculino foram os modelos dos itens.

São mais de 20 produtos lançados na coleção. Camisas, casacos, shorts, calças e acessórios, como bonés e bucket, foram criados para os homens. Com as mesmas opções, o público feminino conta ainda com cropped, top e calça legging. A criançada tem também produtos do Toro Loko, mascote do clube, em camisas, garrafas, pelúcias e miniaturas.

O lançamento unbranded é fruto da parceria entre Red Bull Bragantino e a Oceânica, empresa especializada na confecção de produtos de alta qualidade, com 40 anos de experiência no mercado. O cuidado com a modelagem e acabamento reflete a tradição da empresa paranaense somada à identidade do clube.