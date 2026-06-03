O Real Madrid e a Adidas apresentaram nesta quarta-feira, 3, a nova coleção de uniformes do clube para a temporada 2026/27. A nova linha dos merengues combina a tradicional elegância histórica do clube madrilenho com tecnologias de ponta voltadas para a alta performance e a sustentabilidade. A camisa número 1 mantém o tradicional branco clássico, mas detalhes sutis em verde escuro e rosa.

Vinícius Junior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham aparecem estrelaram a campanha de divulgação divulgada pelo Real Madrid. O design foi inspirado nas joias da coroa presentes no escudo madridista

O novo manto do clube espanhol traz um padrão gráfico em relevo muito sutil, costurado diretamente no tecido, que faz alusão às raízes da cidade de Madri e à arquitetura do remodelado estádio Santiago Bernabéu.

As icônicas três listras da fornecedora alemã aparecem em um tom cinza-escuro metalizado nos ombros, acompanhando a mesma cor na gola em formato “V” e nas bordas das mangas. Nas mangas, as listras são rosas.

As camisas foram produzidas com materiais 100% reciclados, utilizando a tecnologia HEAT.RDY na versão de jogo dos atletas — projetada para maximizar o fluxo de ar e manter os jogadores secos —, e a tecnologia AEROREADY na versão comercializada para os torcedores, focada no conforto e na absorção de suor.

As novas camisas já começam a ser vendidas nas lojas oficiais do Real Madrid, no site da fornecedora e em revendedoras autorizadas pelo mundo. A expectativa é que o clube faça a estreia do novo material já durante os amistosos de pré-temporada em julho.