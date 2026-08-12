Real Madrid e Barcelona lançaram seus terceiros uniformes nesta quarta-feira, 12, para esta temporada. Patrocinado pela Adidas, o clube merengue adota o rosa como cor principal e detalhes em branco, incluindo o logo trefoil. Patrocinado pela Nike, o Barça traz uma combinação de verdes como cor principal e detalhes em azul-marinho.

Uniforme 3 do Real Madrid

A camisa adota um estampado inspirado nos padrões geométricos do artesanato latino. Os detalhes em branco estão presentes nas mangas, gola em V, escudo do Real e logo trefoil.

Embalado pela conexão dos torcedores, o uniforme “celebra o alcance global do clube e a paixão compartilhada que transcende fronteiras, idiomas e culturas”.

Uniforme 3 do Barcelona

Embalado pelo conceito “Culers antes de jogadores”, o uniforme celebra os jovens que cresceram como torcedores do Barça antes de se tornarem atletas profissionais. A camisa traz um design retrô, inspirado na década de 1990, adotando um desenho em zigue-zague.

“[…] A campanha criativa celebra algo único no esporte de elite: jogadores que, muito antes de estrearem no time principal, já exibiam as cores do Barça nas arquibancadas, no pátio da escola ou enquanto se imaginavam vestindo o escudo do clube”, escreveu o Barça em nota oficial.