Autor de dois gols na vitória do Barcelona sobre o Aston Villa por 3 a 0, nesta terça-feira, 3, pela 4ª rodada da Champions League 2026/27, o atacante Raphinha alcançou uma marca importante pelo clube espanhol. Com 94 gols pelo Barça, o camisa 11 e capitão do time catalão igualou um outro ídolo brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, que também fez 94 gols entre 2003 e 2008.

Raphinha, porém, precisou de menos jogos para chegar aos 94 gols. Foram 190 partidas, contra 207 de Ronaldinho. Na lista dos brasileiros com mais gols na história do Barcelona, Rivaldo ainda segue como o primeiro colocado com 130 gols, seguido por Evaristo de Macedo e Neymar, com 105 gols cada.

Brasileiros com mais gols pelo Barcelona (jogos oficiais):

130 – Rivaldo (235 jogos)

105 – Evaristo de Macedo (151 jogos)

105 – Neymar (186 jogos)

[94] – Raphinha (190 jogos)

94 – Ronaldinho Gaúcho (207 jogos)

47 – Ronaldo (49 jogos)

39 – Romário (65 jogos)

35 – Giovanni (107 jogos)

26 – Philippe Coutinho (106 jogos)

22 – Daniel Alves (408 jogos)

21 – Sonny Anderson (68 jogos)

Nesta temporada 2026/27, Raphinha já soma 19 gols em apenas 13 jogos, com média de 1,46 gol por jogo. No ano, contando também os jogos pela seleção brasileira, Raphinha tem 34 gols em 39 jogos. No Campeonato Espanhol, é o artilheiro com 15 gols em 10 jogos, à frente de Mbappé (12 gols) e Lamine Yamal (10 gols).

Na Liga dos Campeões, Raphinha tem 4 gols e é um dos artilheiros ao lado de Demirovic (Stuttgart), Haaland (Manchester City), Guirassy (Borussia Dortmund), Luis Suárez (Sporting), Trosildi (Club Brugge) e Harry Kane (Bayern de Munique).

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Com os dois gols contra o Aston Villa, o atacante do Barcelona chegou agora a 23 gols na Champions League, superando Luiz Adriano (21) e Roberto Firmino (22), pulando para a 10ª posição entre os brasileiros com mais gols no torneio.

Brasileiros com mais gols marcados na Liga dos Campeões da Europa (1955-2026):

43 – Neymar Júnior (81 jogos)

34 – Vinícius Júnior (85 jogos)

30 – Kaká (86 jogos)

27 – Rivaldo (73 jogos)

27 – Gabriel Jesus (60 jogos)

26 – Rodrygo (69 jogos)

25 – Jardel (46 jogos)

24 – Mazzola (28 jogos)

24 – Élber (69 jogos)

[23] – Raphinha (36 jogos)

22 – Roberto Firmino (57 jogos)

21 – Luiz Adriano (47 jogos)

18 – Ronaldinho Gaúcho (47 jogos)

18 – Juninho Pernambucano (58 jogos)

17 – Willian (71 jogos)

17 – Hulk (50 jogos)