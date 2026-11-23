Se experiência pode pesar em uma final de Sul-Americana, Facundo ‘Jagger’ Herrera parece não ter sentido a pressão. Com apenas 20 anos de idade, o zagueiro do Boca Juniors teve atuação fundamental na decisão da Grande Conquista diante do Atlético-MG. No último sábado, 21, o Xeneize venceu o Galo por 2 a 0 e sagrou-se tricampeão do torneio continental.

Apelidado de ‘Jagger’ Herrera por conta de sua semelhança com Mick Jagger, vocalista da banda britânica Rolling Stones, o jovem é considerado um talento do Boca Juniors. Formado em Boca Predio – nome dado às categorias de base do clube argentino -, o zagueiro fez sua estreia diante do Recoleta, no dia 18 de agosto de 2026, pela ida das oitavas da Sul-Americana. Na ocasião, a equipe xeneize venceu por 4 a 0.

Após o duelo, ‘Jagger’ Herrera foi ganhando seu espaço no time comandado pelo técnico Rodolfo Arruabarrena. Na Sul-Americana, por exemplo, o atleta foi titular nos jogos diante do São Paulo (quartas), Vasco (semifinal) e Atlético-MG (final). O zagueiro Lautaro Di Lollo, também da base do Boca, formou a dupla com o sósia de Mick Jagger.

Além da Sul-Americana, ‘Jagger’ conquistou a Liga Argentina de 2026 – seu primeiro troféu pelo Boca – no início de novembro. Com gol nos acréscimos do atacante Enner Valencia, a equipe xeneize venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, na Bombonera, e sagrou-se campeã do torneio nacional.

Números de ‘Jagger’ Herrera pelo Boca Juniors

Com poucos meses no elenco profissional do Boca Juniors, ‘Jagger’ Herrera já soma 17 partidas pelo clube. Destes jogos, o zagueiro foi titular em 14 partidas, distribuídas em três torneios: seis no Torneo Clausura, cinco na Sul-Americana e três na Copa Argentina. Seu único gol pela equipe xeneize foi marcado na vitória por 1 a 0 contra o Independiente, válida pela 14ª rodada do Clausura.

Publicidade Continua após a publicidade

Com contrato renovado até o final de 2028, o zagueiro é conhecido por sua segurança, qualidade nas disputas pelo alto e força nos duelos. Além de suas habilidades técnicas, ‘Jagger’ Herrera chama atenção pela personalidade em momentos decisivos. Na ida das quartas de final da Sula diante do São Paulo, por exemplo, o atleta foi elogiado pela sua atuação.

“Contra o São Paulo, [‘Jagger’ Herrera] destacou-se como um dos pontos altos da equipe, completando um primeiro tempo sensacional. Demonstrou um ótimo senso de tempo, foi preciso nos cortes e confirmou sua segurança com os pés, seja para sair jogando com qualidade desde a defesa ou para acionar o espaço com lançamentos longos e precisos, conectando-se bem com Leonel Flores e Alan Velasco”, escreveu o jornal argentino Clarín.