O Vasco estreia na Copinha de 2026, neste sábado, 3, às 19h30 (de Brasília). A partida diante do Velo Clube, em Cravinhos, será válida pelo grupo 12 da competição.

Entre os elementos da partida, destaque para a camisa do Vasco. O uniforme, diferente da habitual, está sendo utilizando em razão do início da nova parceria vascaína com a Nike.

Todavia, a peça utilizada contra o Velo Clube marcou a primeira aparição pública da fornecedora no clube, antes do lançamento oficial do material definitivo.

A camisa vestida na Copinha é um modelo alternativo, produzido especificamente para a competição de base. Predominantemente preta, ela traz mangas brancas que remetem à tradicional faixa diagonal do Vasco.