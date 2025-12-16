Corinthians e Vasco entram em campo nesta quarta-feira, 16, para os primeiros 90 minutos da grande final da Copa do Brasil 2025. O palco deste confronto histórico será a Neo Química Arena, em São Paulo, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Vaga na Libertadores em Jogo

A final da Copa do Brasil de 2025 ganhou um peso ainda maior para ambos os clubes, pois o título representa a única chance de classificação para a Copa Libertadores de 2026. No Campeonato Brasileiro, as campanhas foram irregulares: o Corinthians terminou na 13ª posição e o Vasco, na 14ª, ambos fora da zona de classificação para a competição continental. O perdedor ficará com uma vaga na Copa Sul-Americana. Ambas as equipes chegam à decisão após classificações dramáticas nas semifinais, decididas em disputas de pênaltis.

Fator casa e o duelo tático

O time da casa chega para este primeiro duelo ciente da importância de construir um resultado positivo diante de sua torcida. Sob o comando do experiente técnico Dorival Júnior, o Alvinegro aposta na força da Neo Química Arena para pressionar o adversário desde os minutos iniciais. Do outro lado, o Cruzmaltino, treinado por Fernando Diniz, chega à capital paulista com a missão de suportar a pressão e impor seu estilo de jogo característico, baseado na posse de bola e construção ofensiva, tentando levar a decisão aberta para o jogo de volta.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o primeiro duelo, Dorival Júnior tem a vantagem de não ter desfalques por lesão e pode escalar força máxima. A principal preocupação do lado corintiano é o alto número de jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Já o Vasco sofre com baixas importantes no departamento médico, como Adson, Jair e Lucas Piton.