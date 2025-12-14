A noite deste domingo, 14, promete ser histórica no Rio de Janeiro. O Fluminense e o Vasco se enfrentam às 20h30, no Maracanã, pelo decisivo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Com o estádio dividido e a rivalidade à flor da pele, apenas um dos gigantes cariocas seguirá vivo na luta pelo título nacional.

Cenário da decisão

O “Clássico dos Gigantes” coloca em jogo não apenas a rivalidade histórica, mas uma vaga na decisão de um dos torneios mais importantes do país. O Vasco, comandado por Fernando Diniz, entra em campo com a vantagem do regulamento. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, de virada, o Cruzmaltino joga pelo empate para carimbar o passaporte para a grande final e consolidar o trabalho do treinador.

Do outro lado, o Fluminense precisa reverter o cenário adverso. Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o time das Laranjeiras necessita de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. Um triunfo simples do Tricolor levará a decisão para a disputa de pênaltis, adicionando ainda mais tensão ao confronto. A aposta é na força do elenco e no apoio da torcida para buscar o bicampeonato.

Prováveis Escalações e Desfalques

Fluminense

O técnico Luis Zubeldía tem uma dúvida importante no setor ofensivo: o venezuelano Yefferson Soteldo sentiu dores no quadril na primeira partida e passará por reavaliação. Por outro lado, a boa notícia é o retorno do atacante Agustín Canobbio, que cumpriu suspensão e deve reassumir a titularidade. O zagueiro Manoel e o centroavante Germán Cano seguem como desfalques de longa data.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna e Everaldo.

Vasco

Fernando Diniz tem um desfalque certo para a decisão: o lateral-esquerdo Lucas Piton, lesionado, está fora das semifinais. Puma Rodríguez deve ser mantido improvisado no setor. A base da equipe que venceu o jogo de ida deve ser mantida, mas com uma alteração tática notável: o artilheiro Pablo Vegetti, autor do gol da vitória no primeiro confronto, deve começar no banco como arma estratégica para o segundo tempo.

Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

Onde assistir e arbitragem

A partida decisiva terá arbitragem de Wilton Pereira Sampaio (GO). Os torcedores que não estiverem no Maracanã poderão acompanhar todas as emoções do confronto através das seguintes opções de transmissão: